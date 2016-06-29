AB'den İngiltere'ye: Dolaşım özgürlüğü yoksa, ortak pazar da yok

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ortak pazarına erişim isteyen her ülkenin bunun için gereken tüm kurallara "istisnasız" uyması gerektiğini belirtti.

Juncker ayrıca İngiltere'nin resmen birlikten çıkış için Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesini işletmeden çıkış müzakerelerine de başlanmayacağını söyledi.

"Ülkeye özel ortak pazara erişim olmayacak"

Alman ve Fransız liderlerle, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da aynı mesajları verdi.

Tusk, "Liderler ortak pazara erişim için tüm dolaşım özgürlüğü de dâhil tüm dört özgürlüğün kabul edilmesi gerektiğini çok açık bir şekilde vurguladı. Ülkeye özel, sadece ortak pazara erişim olmayacak" dedi.

Konsey Başkanı Donald Tusk İngiltere dışındaki AB ülkeleri liderlerinin, konuyu ele almak üzere 16 Eylül'de Bratislava'da bir toplantı daha yapacaklarını belirtti.

"İskoçya'nın AB'yle müzakere yeterliliği yok"

Bu arada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da, İskoçya'nın potansiyel AB üyeliğini müzakere etmeye karşı olduklarını söyledi.

Rajoy "Açıkça şunu söylemek istiyorum; İskoçya'nın Avrupa Birliği'yle müzakere yapma yeterliliği yok. İspanya, İngiltere hükümeti dışındaki herhangi biriyle müzakere yapılmasına karşı.



Ben buna şiddetle karşıyım, anlaşmalar şiddetle karşı ve herkesin şiddetle karşı olduğuna inanıyorum. İngiltere ayrılırsa, İskoçya da ayrılır" dedi.