T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'den İngiltere'ye: Dolaşım özgürlüğü yoksa, ortak pazar da yok

İspanya Başbakanı Rajoy, İskoçya'nın AB'yle müzakere yapma yeterliliği olmadığını söyledi

29 Haziran 2016 21:29

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ortak pazarına erişim isteyen her ülkenin bunun için gereken tüm kurallara "istisnasız" uyması gerektiğini belirtti.

Juncker ayrıca İngiltere'nin resmen birlikten çıkış için Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesini işletmeden çıkış müzakerelerine de başlanmayacağını söyledi.

 

"Ülkeye özel ortak pazara erişim olmayacak"

 

Alman ve Fransız liderlerle, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da aynı mesajları verdi.

Tusk, "Liderler ortak pazara erişim için tüm dolaşım özgürlüğü de dâhil tüm dört özgürlüğün kabul edilmesi gerektiğini çok açık bir şekilde vurguladı. Ülkeye özel, sadece ortak pazara erişim olmayacak" dedi.

Konsey Başkanı Donald Tusk İngiltere dışındaki AB ülkeleri liderlerinin, konuyu ele almak üzere 16 Eylül'de Bratislava'da bir toplantı daha yapacaklarını belirtti.

 

"İskoçya'nın AB'yle müzakere yeterliliği yok"

 

Bu arada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da, İskoçya'nın potansiyel AB üyeliğini müzakere etmeye karşı olduklarını söyledi.

Rajoy "Açıkça şunu söylemek istiyorum; İskoçya'nın Avrupa Birliği'yle müzakere yapma yeterliliği yok. İspanya, İngiltere hükümeti dışındaki herhangi biriyle müzakere yapılmasına karşı.

Ben buna şiddetle karşıyım, anlaşmalar şiddetle karşı ve herkesin şiddetle karşı olduğuna inanıyorum. İngiltere ayrılırsa, İskoçya da ayrılır" dedi.

 

ETİKETLER

Jean Claude Junckeravrupa birliğiingiltereortak pazarserbest dolaşım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24