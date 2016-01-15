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Dünya
Deutsche Welle

AB’den İngiltere ile uzlaşı sinyali

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB’nin reformdan geçirilmesi konusunda İngiltere’yle uzlaşmaya varılacağı sinyalini verdi.

15 Ocak 2016 16:15


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker İngiltere'nin talep ettiği Birliğin reformdan geçirilmesi konusuyla ilgili olarak iyimser konuştu. Juncker söz konusu konuda şubat ayında uzlaşma sağlanabileceğinin sinyalini verdi. Brüksel'de yaptığı açıklamada "Bir uzlaşmaya varılacağı konusunda oldukça eminim" diyen AB Komisyonu Başkanı şubat ayında yapılacak AB zirvesinde hedefin sadece “uzlaşmaya varmak”tan ziyade “kalıcı bir çözüm bulunması” olduğunun altını çizdi.

İngiltere Başbakanı David Cameron ülkenin 1973 yılından bu yana yürüttüğü AB üyeliğini 2017 yılı sonuna kadar referanduma götürmek istiyor. Cameron ülkenin AB üyeliğini referanduma götürmeden önce birlikle yeniden müzakereler yürütüyor. Bu bağlamda belli başlı dört alanda yeniden düzenlemeye gidilmesini isteyen Cameron'ın taleplerinin başında AB ülkelerinden İngiltere'ye gelen göçmenler geliyor.

David Cameron, göçmenlerin sosyal yardımlardan yararlanabilmeleri için İngiltere'de en az 4 yıl yaşama koşulunun getirilmesi gerektiğini savunuyor. Cameron yalnızca taleplerinin karşılanması halinde AB üyeliğinden yana tavır alacağını belirtiyor.

Öte yandan Jean-Claude Juncker İngiltere'nin sadece göçmenler konusunda değil AB ülkelerinin parlamentolarına daha fazla yetki verilmesi ve Euro Bölgesi’ne dahil olan ve olmayan ülkeler arasındaki ilişkiler konusundaki diğer taleplerini gerçekleştirmenin de oldukça meşakkatli olduğuna dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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