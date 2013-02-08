AB'den İmralı sürecine destek: Sonuç alınırsa üyelik takvimi hızlanır

Avrupa’dan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan arasındaki müzakare sürecine tam destek geldi. Avrupa Birliği, “İmralı süreci”ne, bölgedeki terör ve diğer sorunlara çözüm bulunması için tam destek verdiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda "Kürt sorununa barışçıl çözüm için diyalog" konulu oturum düzenlendi.

Genel Kurul'daki oturumda söz alan AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Lucinda Creighton, "AB’nin barış için sürdürülen müzakereleri desteklediğini" söyledi. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle ise barış görüşmelerinden sonuç alındığı taktirde Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin hızlanacağını ifade etti.



'Bu fırsat değerlendirilmeli'



AB’nin Türkiye’de başlatılan diyalog sürecini çok önemli bulduğunu belirten Lucinda Creighton, "Barış için ortaya çıkan bu fırsatın taraflar tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz. Bu, cesur bir girişim. Türkiye’de herkes barış istiyor. Tahriklerin sürece zarar vermesine kimse müsaade etmemeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi PKK’yla mücadelesinde desteklediklerine de değinen Creighton, sözlerine şöyle devam etti:

"Kürt sorununa barışçıl, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm gerekiyor. Biz bu süreci memnuniyetle karşıladık ve sonuna kadar destekliyoruz."



'Terörün sonunu getirecek'



Barış görüşmelerinin başarıyla tamamlanması durumunda Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin hızlanacağına temas eden Füle ise, şu an "tarihî bir süreç" yaşandığını belirtti. Füle, şöyle devam etti:

"Barış için başlatılan görüşmeler tarihî bir fırsattır. Terörün sona ermesi için bu çok önemli bir fırsat, müzakerelerin başarıyla tamamlanması terörün sonunu getirecek, çok önemli sorunların çözülmesine yol açacak."



'Sadece müzakereyle çözülür'



Avrupa Parlementosu’nun sosyalist ve demokrat üyeleri de "tarihî bir fırsat" olarak değerlendirdikleri devletle PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki görüşmelerden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sosyalist grubun dışişlerinden sorumlu başkan yardımcısı Véronique De Keyser, "Kürt probleminin sadece müzakareler yoluyla çözülebileceğine kesinlikle inanıyoruz" dedi.

Keyser, şöyle devam etti:

"Her iki tarafı da, müzakerelere Paris’te Kürt aktivistlerin öldürülmesi gibi olaylara rağmen devam etmesi ve uzun süredir devam eden bu sorunu çözmeleri için teşvik ediyoruz."



'Şiddetle mümkün değil'



Yine Avrupa Parlamentosu’nun sosyalist üyelerinden Raimon Obiols, "Kürt problemi şiddet yoluyla çözülemez" dedi.

"PKK’ya şiddetin her türünü sonlandırması için çağrıda bulunuyoruz" diyen Obiols, Türkiye hükümetini de insan hakları alanında reformlar yapmaya ve temel haklar ile özgürlükleri geliştirmeye davet etti. Sosyalist grubun dışişleri koordinatörü Ana Gomes ise şunları söyledi:

"Bu müzakareler hem Türkiye hem de PKK için bir şans kapısıdır ve asla heba edilmemesi gerekir. Her iki taraf da anlaşmalı ve şeffaf bir diyalog yürütülmeli."