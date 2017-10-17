AB'den iklim değişikliğiyle mücadeleye 20.2 milyar euro destek

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Avrupa Bİrliği (AB) gelişmekte olan ülkelerdeki sera gazı yayılmasını azaltmak ve iklim değişikliği etkileriyle başa çıkmak için bulundukları katkı, 2016 yılında 20.2 milyar euroya yükseldi.

Bonn\'da yapılacak olan BM iklim değişikliği konferansından önce hesaplanan toplam bağış, AB Ekonomik Politika Komitesi tarafından yapılan toplantıda açıklandı. Buna göre, AB tarafından geçen yıl yapılan toplam katkının 20.2 milyar euro olduğu belirlendi.

2015 yılına göre büyük bir artış olarak kabul edilen bu tutar, gelişmekte olan ülkelerdeki iklim değişikliği sorununu hafifletme ve bu değişikliğe adapte olma girişimlerine aktarıldı.

Avrupa Konseyi\'nden yapılan açıklamada, \"Son rakamlar, AB\'nin gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sorunları için, 2020 yılına kadar senelik 100 milyar dolar katkı hedefine kararlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"2025 yılından önce ise BM üyesi ülkeler kadroları, iklim değişikliği problemleri için yeni bir ortak hedef belirleyecek.

\"İklim değişikliğini hafifletmek ve bu değişikliğe adapte olmak için yapılan katkılar, halka açık ve özel, ikili ve çok yönlü, alternatif finans ve uygulamada şeffaflık olmak üzere çeşitli kaynaklarla harekete geçecek.

\"AB tarafından yapılan bu katkı, 2015 yılında Paris\'te yasal açıdan bağlayıcı olan iklim

değişikliği anlaşmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.\"