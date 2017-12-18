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Ekonomi

AB'den IKEA'ya vergi soruşturması

IKEA 2009-2014 yılları arasında 1 milyar dolarlık vergiyi ödemekten kaçmakla suçlanıyor

18 Aralık 2017 18:10

Avrupa Birliği (AB), 1 milyar civarındaki vergiyi ödememekle suçlanan mobilya zinciri IKEA'yla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Financial Times'ın, Dünya tarafından çevrilen haberine göre, IKEA 2009-2014 yılları arasında 1 milyar dolarlık vergiyi ödemekten kaçmakla suçlanıyor.

AB, vergi denetimlerini artırdı

Habere göre IKEA, Hollanda, Lüksemburg ve Liechtenstein'daki şirketleri üzerinden vergi avantajlarını kullanarak milyonlarca dolarlık vergiyi ödemedi. AB'ye bağlı Avrupa Komisyonu, resmi soruşturma kapsamında Hollanda'daki vergi avantajları yoluyla IKEA'nın yasaları ihlal edip etmediğini araştıracak.

Avrupa Komisyonu, 2013'ten bu yana üye ülkelerle çokuluslu şirketler arasındaki vergi anlaşmalarına yönelik denetimleri artırdı. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda, AB yetkilileri dört üye ülkenin 40 kadar şirketten milyarlarca euro değerinde vergiyi alması gerektiğine hükmetti. Bu şirketler arasında Apple, Starbucks, Fiat ve Amazon da bulunuyor.

AB, daha önce de McDonald’s ve Engie'ye vergi soruşturması açmıştı.

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