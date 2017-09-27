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Dünya

AB'den IKBY referandumunu açıklaması: Üzüntü duyduk

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "Referandumun yapılmaması yönündeki çağrıların dikkate alınmaması sebebiyle üzüntü duyduk"denildi

27 Eylül 2017 00:16

Avrupa Birliği'nden (AB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından dün gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Referandumun yapılmaması yönündeki çağrıların dikkate alınmaması sebebiyle üzüntü duyduk" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, referandumun IŞİD ile mücadele bağlamında oldukça karışık olan bölgede şartları daha da zorlaştıracağı belirtildi. 

Irak'ın birliğine vurgu yapılan açıklamada, "Irak’ın birliği, IŞİD tehdidini göğüslemede, özgürleştirilen alanlardaki yeniden inşa çalışmalarında, tüm Irak halkının çıkarına olacak şekilde istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir Irak’ın kurulmasında birinci derecede önemli" ifadelerine yer verildi.

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