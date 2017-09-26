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AB'den IKBY referandumu açıklaması: Üzüntü duyduk!

AB, Irak'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğün destekliyor

26 Eylül 2017 18:57

Avrupa Birliği (AB), Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY), tek taraflı ve özellikle tartışmalı bölgelerde referandum yapılmaması yönündeki çağrıları dikkate almamasından üzüntü duyulduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden IKBY'nin dün gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

AB'nin Irak'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürekli teyit ettiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle AB, referandumun tek taraflı biçimde ve özellikle tartışmalı bölgelerde yapılmaması çağrısında bulundu. Bu çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyuyor" ifadesi kullanıldı.

Taraflara sağduyu ve itidal çağrısı yapılan açıklamada, çözüm bekleyen tüm siyasi ve ekonomik sorunların Irak Anayasası çerçevesinde çözülmesi taahhüdünün yenilenmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, Irak'ın birliğinin, terör örgütü IŞİD tehdidi, kurtarılmış bölgelerin yeniden yapılandırılması ile tüm halkın yararına olacak şekilde istikrarlı, güvenli, kapsayıcı ve müreffeh bir Irak'ın oluşturulması için şart olduğu vurgulandı. 

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