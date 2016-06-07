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Dünya

AB'den Gürcistan'a vizesiz seyahat onayı

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Gürcistan'ın tüm kriterleri yerine getirdiği görüşünü belirttiler

07 Haziran 2016 22:16

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Gürcistan'ın, vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat için gerekli kriterleri yerine getirdiğini söyledi.

Strasbourg'da devam eden AP Genel Kurulu çalışmaları sırasında Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile bir araya gelen Schulz, Gürcü yönetiminin vizesiz seyahat için kriterleri yerine getirdiğini belirterek, gerekli işlemlerin yapılarak yürürlüğe konulması gerektiğini belirtti.

Margvelaşvili, Gürcistan'ın AB ile serbest ticaret anlaşması ve iş birliği anlaşması için gerekli reformları yaptığını söyleyerek, ülkesindeki tüm siyasi partilerin AB'ye dönük olumlu tavır konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Strasbourg temasları kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile de bir araya gelen Margvelaşvili, yarın Brüksel'e geçerek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşecek.

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