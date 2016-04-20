AB'den Google'a haksız rekabet suçlaması



AB Komisyonu yaptığı incelemi sonrası açıkladığı kararında, bilişim devi Google’ın Android işletim sistemi kötüye kullandığı suçlamasını yöneltti.

Haksız rekabet ortamının oluştuğuna dikkat çeken Komisyon yetkilileri, Google’ın piyasadaki hakimiyetini kullanarak Android işletim sistemli cihaz üreticileri ve servis sağlayıcıların internet hizmetlerine özgürce ulaşmalarını engellediğini de işaret etti.

Bu nedenle Amerikan bilişim devi Google’ın AB’nin kartel yönetmeliklerine aykırı davrandığı belirtildi.

Google'dan akıllı telefon ve tablet üreticilerine baskı

AB Komisyonu, Google’ın akıllı telefon ve tablet üreten firmaları, Google’ın Android aplikasyon mağazası Play Store'u kullanmaya zorladığını ve üretici firmalar açısından da bu donanımın ticari önemi olduğunu vurguladı.

Bu nedenle üretici firmalar Google arama motoru aplikasyonlarını ve Chrome’u cihazlarına önceden yüklemek zorunda kalıyor.



Üretici firmalar özgürce karar versin



Komisyon, bundan böyle üretici firmaların hangi uygulamayı cihazlarına önceden yükleyeceklerine özgürce karar vermelerini güvence altına almak istiyor.

Bu durumun kullanıcılar lehine olacağı da AB Komisyonu tarafından vurgulanıyor.



Para cezası gelebilir



Avrupa Rekabet Komisyonu üyesi Margrethe Vestager, Google’ın karara ilişkin bilgilendirildiği, kararın nihai halini alması için belirli bir süre sınırına gerek bulunmadığını da belirtti. Google’ın ceza alması durumunda yıllık satış kazancının yüzde 10’una kadar varan oranda para cezası ödemesi gündeme gelebilecek. 2015 yılındaki rakamlar esas alınarak, bu meblağın 6,5 milyar euro civarında olabileceği tahmin ediliyor.



Avrupa piyasasının yüzde 90’nı Android



Komisyon verilerine göre Android mobil cihazlar Avrupa'daki cep telefonu piyasasının yüzde 90’ını karşılıyor. Neredeyse tüm akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan Android işletim sistemleri ucuz fiyatlı segmentlerde kullanıldığı için müşterilerin çoğunluğu tarafından tercih ediliyor.