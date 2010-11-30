-AB'DEN GOOGLE'A ANTİ-TEKEL SORUŞTURMASI BRÜKSEL (A.A) - 30.11.2010 - Avrupa Birliği, internet arama motoru Google'un pazardaki önemli büyüklüğünü, daha küçük rakiplerini zayıflatmak için kullanıp kullanmadığının, aramalar sırasında rakiplerinin linklerini daha az gösterip göstermediğinin araştırılacağı anti-tekel soruşturması başlatıyor. Avrupa Komisyonu'nun bugün açıkladığı soruşturma planı, Microsoft ve Intel'e karşı yapılan anti-tekel soruşturmalardan sonra bir diğer önemli soruşturma olacak. Google'un iş faaliyetleri dünya çapında ilk kez böyle büyük bir soruşturmadan geçirilecek. Microsoft'un sahip olduğu arama motoru da dahil olmak üzere bir çok firma, Google'un genel aramalar sonucunda kendi hizmetlerinin linklerini çok az gösterdiğini ileri sürüyor. Bu firmalar, Google'un kendisi böyle bir hizmeti başlattığında, "sponsorlu arama listelerinde (firmaların ödeme yaptığı arama sonuçları), bu hizmetin en üst sıralarda gösterildiği savunuluyor. Komisyon, Google'un reklam verenleri, reklamlarını rakiplerine vermelerini engelleyip engellemediğini veya kendisindeki reklamları diğer reklam platformlarına aktarmayı güçleştirip güçleştirmediğini de soruşturacak. Google, Avrupa'daki online arama pazarının yüzde 90'ını elinde tutuyor. Komisyon, ABD Adalet Bakanlığı'nı da soruşturma planı hakkında bilgilendirdi. Google tarafından yapılan açıklamada ise, yanlış hiç bir şey yapmadıkları belirtildi. E-mail yoluyla yapılan açıklamada, "Google'u başlattığımızdan beri, kullanıcılarımız ve endüstrimiz için doğru olan şeyi yapmak adına çok sıkı çalıştık" denildi.