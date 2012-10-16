AB'den Google kullanıcı mahrumiyeti uyarısı

Avrupa Birliği Google'a uyarı yaparak "kullanıcıların mahremiyeti bakımından yüksek risk oluşturmaması için" kişisel bilgi toplama yöntemlerini değiştirmesini istedi.

Reuters'ta yer alan habere göre; AB üyesi 27 ülkeden 24'ünün imzaladığı mektupta 12 öneri yer alıyor.

Google'ın veri toplamak için kullandığı uygulamalar dokuz ay boyunca izlendi.

Şirket, reklâmları hedef kitleye daha iyi iletmek için Mart ayından bu yana YouTube ve Gmail gibi internet sitelerinden edindiği verileri birleştirmişti.

Böylece Google'ın sahibi olduğu sitelere ilişkin 60 ayrı mahremiyet uygulaması tek uygulama haline getirilmiş oldu.

AB bu konudaki resmi açıklamasını Salı günü yapacak.

Google mahremiyet uygulamasının AB yasalarıyla uyumlu olduğunu iddia ediyor.

Fakat yetkililer bu uygulamalar gündeme geldiğinde endişelerini dile getirmişti.

AB, üye ülkeler adına Fransa'daki veri düzenleyici CNIL'e görev vererek bu uygulamanın incelenmesini istedi.

Mekân bilgisi

Bu inceleme, veri koruma konusunda üye ülkelere önerilerde bulunan çalışma grubu Article 29 Working Party tarafından denetlenecek.

AB'nin Veri Koruma Yönergesi'nin uygulanmasını yaygınlaştırma görevi taşıyan bu grupta her üye ülkeden temsilciler yer alıyor.

Grup Google'ın veri toplama uygulamalarını neredeyse yasadışı ilan edecekti fakat endişelere cevap vermesi için şirkete 12 öneride bulundu.

Öneri mektubunda "Kişisel bilgilerin böylesine geniş ölçekli bir tarzda birleştirilmesi, kullanıcıların mahremiyeti bakımından büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle Google verileri birleştirirken kullandığı uygulamaları değiştirmelidir." denildi.

Önerilerde kişisel bilgiler, internet kullanım kaydı, mekân bilgisi ve kredi kartı bilgilerine özel vurgu yapıldığı bildirildi.

Pazartesi günü BBC'ye açıklama yapan bir Google yetkilisi, şirketin önerileri yakından inceleyeceğini, ancak bulguların tahmin edildiği kadar ciddi olmadığını söyledi.

'Örneği görülmemiş'

ICOMP adlı internet kuruluşu yöneticisi Auke Haagsma BBC'ye yaptığı açıklamada Google'ın AB'nin bu konudaki tutumunu öngörmesi gerektiğini vurguladı.

Haagsma "Google değişiklikleri gündeme getirmeden önce de AB bu konuda çok netti; şirketin AB yasalarını ihlal ettiği hemen hemen kesindir." diyerek şöyle devam etti:

"Gogole'ın işletme modeli aslında çıkar çatışması içeriyor. Bir yanda kullanıcılara iyi hizmet vermek istiyor ama öte yandan da reklâm için para alıyor. Google öyle çok veri topluyor ki, insanlar bunun farkına varırsa reddetmelerinden korkuyor."