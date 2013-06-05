AB'den Gezi Parkı için 'diyalog' çağrısı

'Gezi Parkı' protestolarıyla ilgili AB'den bir açıklama daha geldi. Yaşanan şiddetten endişe duyduklarını söyleyen AB Komisyonu Sözcüsü Kocijancic, diyalog çağrısı yaptı.



AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'de yaşananlara günlük olağan basın toplantısında değindi.

Olayları yakından takip ettiklerini söyleyen Kocijancic, şiddetten derin endişe duyduğu belirtti.

'Polisin orantısız güç kullanmasını' kınayan Kocijancic, "Temenni gösterilmesi ve şiddetin sona ermesi yönünde çağrısı yapıyoruz ve doğru yolun diyalogdan geçtiğine inanıyoruz. Gündeme getirilen meseleler diyalogla çözülmelidir. Angajman ve diyaloğa ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz" dedi.



Fasılları etkilemedi



AB Sözcüsü, son olaylar nedeniyle Türkiye'nin katılım müzakerelerinde bu yılın ilk yarısındaki İrlanda dönem başkanlığında bir fasıl açılması beklentisinde değişiklik olmadığını dile getirdi.

Öte yandan ABD'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.



ABD: Soruşturma çağrılarına destek veriyoruz



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye'deki olayları "yakından" ve "büyük endişe" ile takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Psaki, şöyle konuştu: "Orada olanlara dair, müttefiklerimiz ve bölgedeki birçok lider tarafından da geniş çaplı endişelerin dile getirildiği gerçeğine işaret etmek isterim. Dün bu konuda biraz konuştuk, ama bugün tekrar yineleyeyim; bazı esnalarda polisin aşırı güç kullanımına dair çok kaygılıyız ve tam kapsamlı bir soruşturma çağrılarına destek veriyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğerlerinin durumu yatıştırmaya dönük çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun ülkeye etkisinin olacağından umutluyuz ve olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Psaki, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yapmasının planlandığını da bildirdi.