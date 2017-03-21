AB'den 'geri kabul' mesajı: Türkiye ile anlaşmayı canlı tutmak zorundayız

Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasını, siyasi iniş çıkışlara rağmen canlı tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Akdeniz’den gelen göç akınına çözüm arama gündemiyle İtalya, Almanya, Fransa, Slovenya, İsviçre, Avusturya ve Malta ile Tunus, Cezayir ve Libya içişleri bakanlarından oluşan Avrupa-Kuzey Afrika Temas Grubu mini zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma’da yapıldı. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’nin açılışını yaptığı zirvede, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Dimitris Avramopulos da yer aldı.

"Göç akınının, mucizevi bir şekilde hemen yarın bitmeyeceğinin bilincinde olduklarını" belirten Başbakan Gentiloni, "bu yönde söz verenlerin, kamuoyunu aldattığını" söyledi.

"Bu anlaşmayı canlı tutmalıyız"

Daha sonra ev sahibi İçişleri Bakanı Marco Minniti ile bir basın toplantısı düzenleyen Dimitris Avramopulos ise AB ve Türkiye arasında yapılan anlaşmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

“Bu anlaşmayı canlı tutmalıyız. Çünkü geçen yıl günde 10-12 bin kişi Ege’yi geçerek Avrupa’ya geliyordu. Bu sayı, bu yıl 40-50 civarına indi. Yani bu anlaşma iyi işliyor. Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasında yaşanan bir gerilim var. Ancak bu anlaşma, siyasi iniş çıkışlardan ayrı tutulmalı. Bugün Türkiye’de, AB fonlarıyla 3 milyon sığınmacı yaşıyor ve bu anlaşmayı canlı tutmak için çaba göstermeliyiz. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

Avramopulos, Türkiye ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Libya ile yapılmasını dilediğini de ekledi.

"Libya’da göçmen

karşılama merkezi kurulacak"

İtalya İçişleri Bakanı Minniti de Akdeniz’den göç akınının önemli kaynağı olan Libya’ya ilk sahil güvenlik botlarının mayısın ortasında gönderileceğini, bunların Sofya operasyonu kapsamında koordine edilebileceğini kaydetti. Bakan Minniti ayrıca, Libya’da ‘insan haklarına uygun’ şartlarda bir göçmen karşılama merkezi kurulacağını açıkladı.

Minniti, daha önce yaptığı bir açıklamada, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya gelen göçmenlerin yüzde 95’inin Libya’dan hareket ederek Akdeniz üzerinde Avrupa’ya ulaştığını, ancak bunlar arasında 1 Libyalının dahi bulunmadığını belirtmişti. Bu nedenle İtalya ile Libya arasında, göç akınının önüne geçmek için geçen ay ikili bir anlaşma da imzalanmıştı. Bu kapsamda İtalya, AB’den bağımsız olarak Libya’ya 200 milyon euro yardım sağlayacağını da duyurmuştu. AB de Libya’ya 200 milyon euro destek vereceğini duyurmuştu. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlerde, bunları yetersiz bulan Libya’nın daha fazla maddi ve ekipman desteği talep ettiği öne sürüldü.

Geçen yıla göre rekor artış

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre yılbaşından bu yana Akdeniz’den ülkeye ulaşan göçmenlerin sayısı, geçen yıla oranla yüzde 67 artarak 16 bini geçti. Bakanlık, 2016’da 181 bin 436 göçmenin İtalya’ya ulaştığını, bu yıl sonuna kadar bu rakamın 250 bini geçmesini öngördüklerini açıkladı.

Hangi kararlar alındı?

Temas Grubu toplantısının ardından toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerin imza attığı ortak bildiride, göç sorununun idaresinin paylaşılması gereken bir sorumluluk olduğunun altı çizilirken, binlerce insanın Avrupa ve Afrika arasında hayatını riske atmasını önlemek için hızlı, kararlı, ortak eylemlerin yapılması gerektiği ifade edildi.

Bakanlar, ortak bildiride göç akışının kontrolünde işbirliği ve bilgi akışının yoğunlaştırılması üzerinde fikir birliğinde olduklarını açıklarken, göç sorunun köklerindeki nedenlerle yüzleşme, göçün ekonomik boyutunun yapılandırılması, göç yönetim kapasitesini artıracak projelere ek kaynaklar sağlanması, hem insan kaçakçılarıyla mücadele hem de insan hayatını kurtarmak için denizde ve çölde daha etkin bir işbirliği, sığınmacıların ve mültecilerin koşullarını iyileştirmek, sınır güvenliğini takviye etmek, geri gönderimlerde işbirliğini artırmak, bilgilendirici faaliyetleri yoğunlaştırmak ve riskleri azaltmak gibi maddeler üzerinde mutabık kaldı.

Avrupa-Afrika Temas Grubu’nun bir sonraki toplantısının gelecek aylarda Tunus’ta toplanmasına karar verildi