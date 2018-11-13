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Dünya

AB'den Gazze için taraflara 'ateşkes' çağrısı

Tüm taraflara sivillerin hayatını tehlikeye atmaktan kaçınma ve gerginliği azaltma çağrısı yapıldı

13 Kasım 2018 02:47

Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde son birkaç saattir artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, tüm şiddet içerikli faaliyetlerin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu bildirilerek, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde özellikle son birkaç saattir gerilimin tırmandığına dikkati çekilen açıklamada, tüm taraflara sivillerin hayatını tehlikeye atmaktan kaçınma ve gerginliği azaltma çağrısı yapıldı.

 

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