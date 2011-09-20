T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'den Ermenistan'a vize kolaylığı taahhüdü BRÜKSEL (A.A)

20 Eylül 2011 00:53

-AB'den Ermenistan'a vize kolaylığı taahhüdü BRÜKSEL (A.A) - 19.09.2011 - AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, Ermenistan'a vize kolaylığı getirmek istediklerini söyledi. Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan'ı kabul eden Füle, düzenlenen ortak basın toplantısında, AB Komisyonunun Ermenistan'a vize kolaylığı için gerekli hazırlıkları tamamladığını belirterek, müzakereleri başlatmak için üye ülkelerden yetki talep etti. Füle, Erivan yönetiminden reformları sürdürmesini isteyerek bu ülkeye mali yardımı koşullu olarak artırmaya hazır olduklarını bildirdi. Konuk Başbakan Sarkisyan da AB'ye verdikleri taahhütlere bağlı kalacaklarını vurgulayarak mümkün olan en kısa sürede serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24