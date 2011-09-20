-AB'den Ermenistan'a vize kolaylığı taahhüdü BRÜKSEL (A.A) - 19.09.2011 - AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, Ermenistan'a vize kolaylığı getirmek istediklerini söyledi. Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan'ı kabul eden Füle, düzenlenen ortak basın toplantısında, AB Komisyonunun Ermenistan'a vize kolaylığı için gerekli hazırlıkları tamamladığını belirterek, müzakereleri başlatmak için üye ülkelerden yetki talep etti. Füle, Erivan yönetiminden reformları sürdürmesini isteyerek bu ülkeye mali yardımı koşullu olarak artırmaya hazır olduklarını bildirdi. Konuk Başbakan Sarkisyan da AB'ye verdikleri taahhütlere bağlı kalacaklarını vurgulayarak mümkün olan en kısa sürede serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtti.