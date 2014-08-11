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AB: Türkiye'yle işbirliğimizi artırmak için sabırsızlanıyoruz

AB Konseyi Başkanı Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Barroso, cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan'ı kutlayarak işbirliğini artırma dileklerini ifade etti

11 Ağustos 2014 17:26

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 10 Ağustos seçiminde cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı kutlayarak işbirliğini artırma dileklerini ifade etti. Açıklamada Erdoğan’ın balkon konuşmasına da atıfta bulunuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Van Rompuy ve Barroso tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Türkiye müzakere sürecinde olan bir aday ülke, bir komşu, önemli bir ticaret ortağı, dış politika müttefiki olarak AB açısından kilit öneme sahip bir ortak" olarak nitelendirildi ve "Tüm bu alanlarda işbirliğimizi artırmak için sabırsızlanıyoruz" denildi. 

Erdoğan'ın balkon konuşmasına atıf yapılan açıklamada, "Yeni pozisyonunuzun gerektirdiği uzlaştırıcı rolü sürdüreceğinize ve Türk toplumunun tüm topluluklarını, inançlarını, hassasiyetlerini, düşüncelerini ve yaşam tarzlarını kapsamaya çalışacağınıza güveniyoruz" ifadesi kullanıldı. 

Van Rompuy ve Barroso, Erdoğan'ın "şimdiye kadar değerli çabalar gösterdiği" Kürt sorununa çözüm bulunması amacını taşıyan mevcut sürece ve Kıbrıs'ta çözüme ulaşılmasına yönelik desteğini sürdürmesini beklediklerini belirtti. 

 

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