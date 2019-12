-AB'DEN DONDURULMUŞ ET İTHAL EDİLECEK ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK), AB'den 19,1 bin ton et ithalatı için açılan tarife kontenjanı çerçevesinde, 5 bin ton taze dondurulmuş et ithalatı yapılması için ihale açtı. Hayvanların kesimleri, EBK görevlileri nezaretinde İslami usullere göre Müslüman kasaplar tarafından yapılacak. EBK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, 5 bin ton taze dondurulmuş karkas sığır eti ithalatı için ihale, 6 Ekim'de, saat 15:00'de yapılacak. Etin, bin tonu Sakarya, bin tonu Ankara, 1500 tonu Adana, bin tonu Van, 500 tonu da Diyarbakır kombinasına teslim edilecek. İthalat, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Almanya (Niethersaschsen ve North Rhine Westphalia bölgeleri hariç), Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Malta, İtalya (Sardunya Adası, Sicilya ve Piemonte bölgeleri hariç), İsveç (Vastmanland Bölgesi, Halland, Kornoberg, Skane, Jonkoping, Kalmar, Blekinge, Ostergotland, Vastra Gotland, Varmland, Orebro ve Sodermanland bölgeleri hariç), Polonya, Yunanistan (Voreio bölgesi hariç), Slovakya ve Slovenya'dan yapılabilecek. İhale dokümanı, 250 lira bedel karşılığı alınabilecek. İthal edilecek etin, yüksek besi randımanlı, azami 30 aylık, Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown swiss kültür ırkı ve melezleri, erkek sığırlardan üretilmesi, kesim esnasında hijyenik kurallara azami dikkat gösterilmesi, karkasın üzerinde kıl, deri, işkembe içeriği, kan ve benzeri bulgular bulunmaması, her bir karkasın ortalama 250-350 kg arasında, açık kırmızı renkte ve kendine has kokuda olması gerekiyor. Karkaslar, kesimi yapan kombina/mezbahanın yetkili veteriner hekimi tarafından mühürlenmiş, 4'e bölünmüş, kesim sonrası minimum 24 saat -1/+4°C’de ön soğutmaya tabi tutulmuş, daha sonra -40 derecede, merkezi ısı -18 derecede olacak şekilde usulüne uygun olarak şoklanmış, sevkiyattan önce gıda muhafazasına uygunluğu belgelenmis stokinet ile ambalajlanmış olacak. Kesimi yapılacak sığırların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılacak ve uygun bulunan sığırların kesimine izin verilecek. Hayvanların kesimleri EBK görevlileri nezaretinde İslami usullere göre müslüman kasaplar tarafından yapılacak. Et üretiminin her aşaması ve yükleme, EBK'nın görevlendireceği ara denetim elemanları tarafından kontrol edilecek. Postmortem muayenesi sonucu hastalıklı (şartlı değerlendirilebilecek olanlar dahil ) olan ve şartnameye uygun olmayan etler alınmayacak. İthalatçı, ihracatçı ülkenin sığır etine ilişkin, hormon ve antibiyotik gibi kalıntı izleme programında olduğu, etlerin kalıntı izleme planına göre limitler dahilinde olduğu belgelendirilecek. Kesilen hayvanların kesimden sonra BSE yönünden negatif olduğuna dair analiz raporu istenecek. Teslimatı gerçekleştirilecek taze dondurulmuş sığır etlerinin kesimi ile teslimatı arasındaki süre 45 günü geçmeyecek. Konteynır ile toplu yapılan teslimatlarda, teslim alınan konteynırlar 20 gün içerisinde boşaltılacak. İhale edilen 5 bin tonluk etin tamamı başlama tarihinden itibaren 50 gün içinde teslim edilecek. İşe başlama tarihi ne olursa olsun malların teslim tarihi (süre uzatım halleri de dahil olmak üzere) 30 Aralık 2010 tarihini geçemeyecek. AB'den et ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına yönelik 30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, 5 bin tonluk karkas et ithalatında, azami yüzde 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde belirlenen gümrük vergisinin yüzde 50'sinin uygulanması öngörülüyor.