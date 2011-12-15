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Dünya

AB'den doğrudan görüşmelerin başlatılması çağrısı KUDÜS/BRÜKSEL (A.A)

15 Aralık 2011 01:37

-AB'den doğrudan görüşmelerin başlatılması çağrısı KUDÜS/BRÜKSEL (A.A) - 14.12.2011 - Ortadoğu Dörtlüsü'nün üyeleri, bir yılı aşkın süredir kesik bulunan doğrudan görüşmeleri başlatmak için Filistinli ve İsrailli temsilcilerle Kudüs'te ayrı ayrı görüştü. Doğu Kudüs'teki genel merkezinde görüşmelere ev sahipliği yapan BM'den yapılan açıklamada, Ortaoğu Dörtlüsü'nün (ABD, AB, BM ve Rusya) temsilcileri ve Dörtlü'nün özel temsilcisi Tony Blair'in Kudüs'te her iki tarafla ayrı ayrı görüştüğü belirtildi. "Ortadoğu Dörtlüsü üyeleri, bir hazırlık toplantısıyla başlayarak, taraflar arasında biran önce koşulsuz doğrudan temasın başlatılmasının öneminin altını çizdiler" ifadesi kullanılan açıklamada, Dörtlü'nün temsilcilerinin taraflara görüşmelerin yeniden başlamasına uygun ortamı yaratmaları ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaları çağrısı yaptıkları kaydedildi. Ortadoğu Dörtlüsü, Filistin ve İsrailli yetkililerle geçen ay Kudüs'te yine ayrı ayrı bir görüşme yapmıştı. Bu arada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Brüksel'de görüşen AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Filistin ve İsrailliler arasında doğrudan görüşmeleri başlatılması çağrısı yaptı. AB'nin hedefinin, barış ve güvenlik içindeki İsrail'in yanında bağımsız ve demokratik bir Filistin devletinin kurulması olduğunu söyleyen Ashton, AB'nin bu süreçte, Ortadoğu Dörtlüsü'ndeki partnerleriyle oynayacak kilit rolü bulunduğunun altını çizdi.

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