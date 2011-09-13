T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'den diyalog ve işbirliğine vurgu BRÜKSEL (A.A)

13 Eylül 2011 22:59

-AB'den diyalog ve işbirliğine vurgu BRÜKSEL (A.A) - 13.09.2011 - Avrupa Birliği, (AB) terörle mücadelede Türkiye ve Irak makamları arasındaki diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. AB Dışişleri Yüksek temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Michael Mann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''AB, Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklemektedir ve her türlü terörizmle savaşta Türkiye ile ikili ve çok taraflı yakın çalışmaya devam edecektir. Bu kapsamda Türkiye ve Irak arasındaki diyalog ve işbirliğinin öneminin altını çiziyor ve hafta sonunda Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaret örneğinde olduğu gibi son temasları not ediyoruz'' dedi. Sözcü Mann, ''terörle mücadelenin her şartta insan haklarına saygılı yapılması gerektiğini '' dile getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24