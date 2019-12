-AB'den diyalog ve işbirliğine vurgu BRÜKSEL (A.A) - 13.09.2011 - Avrupa Birliği, (AB) terörle mücadelede Türkiye ve Irak makamları arasındaki diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. AB Dışişleri Yüksek temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Michael Mann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''AB, Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklemektedir ve her türlü terörizmle savaşta Türkiye ile ikili ve çok taraflı yakın çalışmaya devam edecektir. Bu kapsamda Türkiye ve Irak arasındaki diyalog ve işbirliğinin öneminin altını çiziyor ve hafta sonunda Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaret örneğinde olduğu gibi son temasları not ediyoruz'' dedi. Sözcü Mann, ''terörle mücadelenin her şartta insan haklarına saygılı yapılması gerektiğini '' dile getirdi.