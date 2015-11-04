AB'den Davutoğlu'na muhaliflerle yapıcı siyaset ve özgürlüklerin güçlendirilmesi çağrısı

1 Kasım Genel Seçimleri'nin sonuçları için tebrik amacıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bir mektup gönderen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, toplumda güvenin inşaası ve muhaliflere yönelik yapıcı için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Radikal'in haberine göre, seçim sonuçları bağlamında Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bir mektup gönderen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, zorlu güvenlik durumuna ve basına karşı artan kısıtlayıcı adımlara atıf yaparak, "toplumda güvenin inşası, hukuk devletinin ve temel hakların güçlendirilmesi ve siyasi muhalefete yönelik yapıcı yaklaşım için" tüm çabaların gösterileceğine güvendiğini belirtti.

Seçimlerin, "kısıtlanan medya"ya rağmen "rekabetçi ve alternatifler arasından tercih sunan" bir şekilde gerçekleştirildiğini savunan Tusk, “Bu seçimler zorlu bir güvenlik ortamı ve giderek artan şekilde kısıtlanan medya durumu arka planında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen seçmenlere rekabetçi ve inandırıcı siyasi alternatifler arasından gerçek bir tercih sunulmasını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

"Toplumda güven inşası, siyasi muhalefetle yapıcı şekilde çalışılması..."

Seçimlere katılım oranının yüksekliğini, “Türk nüfusunun ülkenin demokratik hayatına katılımının güçlü kanıtı” olarak nitelendiren Tusk, Davutoğlu’na ve yeni hükümete gösterilen güven temelinde AB’nin beklentilerini de şu ifadelerle sıraladı:

“Artık toplumda güven inşası, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklerin güçlendirilmesi ve siyasi muhalefetle yapıcı şekilde çalışılması için her türlü çabanın gösterileceğine güveniyorum. Kürt barış sürecine de geçen yaza kadar sağlanan iyi ilerlemenin üzerine inşa edilerek mümkün olan en kısa zamanda kaldığı yerden devam edileceğini umuyorum.”

Aciliyet içeren mevcut mülteci ve göç konularındaki işbirliğinin nasıl ilerletileceğini, güçlü ve kapsamlı ikili ilişkileri daha nasıl geliştirilebileceğini ve önemli katılım sürecini ele almak için Davutoğlu’yla yakın zamanda bir araya gelme isteğini dile getiren Tusk, “AB, bu süreçte sizi desteklemeye hazır ve Türkiye’nin de bu konularda yapıcı ve ileriye bakan bir ruhla AB’yle angaje olmaya hazır olduğuna dair güçlü ve görülür bir sinyal almayı umuyorum” ifadelerini kullandı.