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Dünya
Deutsche Welle

AB'den darbe girişimi açıklaması

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde AB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde oldukları bildirildi

14 Temmuz 2017 22:20

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı vesilesiyle yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türk halkı yüzlerce sivilin yaşamına mal olan ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı bir darbe girişimine maruz kaldı. Bir yıl sonra, AB, 15 Temmuz 2016 gecesinin ilk saatlerinde olduğu gibi darbe girişimi kınamasını yineliyor ve ülkenin demokratik olarak seçilmiş kurumlarına tam desteğini hatırlatıyor" ifadeleri yer aldı.

AB'nin Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

Ortak bildiride, "İnsan hakları, temel özgürlükler ve hukuk yasasına saygı Avrupa Birliği'nin temel ilkeleridir. Bunlar, Türkiye ve AB halklarının gayesi ve ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Önemli bir partner, aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye bu ilkeleri taahhüt etti" denildi.

Türkiye'nin darbe girişiminin sorumlularını hukuk yasası ve yargı bağımsızlığına tam anlamıyla uyarak adalet önüne getirmeye hakkı olduğu belirtilen açıklamada, "AB, istikrarlı, ekonomik açıdan canlı ve demokratik bir Türkiye ile çalışmaya devam etmeye hazır ve de isteklidir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 25 Temmuz'da Brüksel'de, AB ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla yüksek seviyede siyasi diyalog toplantısı yapılacağı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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