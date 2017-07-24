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Dünya

AB'den Cumhuriyet gazetesi için çağrı

"Türkiye’de medya ve gazeteciler eksenli olarak yaşananların endişe verici"

24 Temmuz 2017 21:12

Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin açıklama yaptı. Hahn, “Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yapabilirim” dedi.

Hahn, Brüksel’de Avrupa Birliği’nin güney komşuları ile ilişkileri üzerine yaptığı bilgilendirme toplantı sonrası Türkiye’yle ilgili soruları yanıtladı. ‘Türkiye’de medya ve gazeteciler eksenli olarak yaşananların endişe verici olduğunu’ söyleyen Hahn, sözlerine şöyle devam etti: “Ben Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğünün ne olduğu konusunda açık olma ve buna saygı duyma çağrısı yapabilirim. Herkese düşüncesini söyleme fırsatı verilmeli. Ülke adeta kayarak, Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor ve bu karşılıklı ilişkilerimize de yansıyor.”

Hahn, Almanya-Türkiye ilişkilerindeki gerginlikle ilgili soruya yanıtında da, ‘Almanya’nın sert tutumunun anlaşılır olduğu’ ve ‘sorunun nedenlerini anlayıp çözmek konusunun Türkiye’ye düştüğü’ görüşünü paylaştı.

Hahn, Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesiyle haftasonu yayımlanan söyleşisinde, “Hepimizin Türkiye’ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye’nin buna değer vermediği görünüyor” demişti. Türkiye’nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini belirtmişti.

 

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