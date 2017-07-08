AB'den Büyükada çağrısı

Avrupa Birliği, Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucuları için yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hukuk ile temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ciddi sorunların çözülmesi için hızla olumlu adımlar atılması gerektiği" belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Anlaşması standartları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğine vurgu yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Başta Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Başkanı İdil Eser olmak üzere, bir grup insan hakları savunucusunun ve AB’nin ve birçok üye ülkesinin uzun süredir görev yapmakta olan aracılarının Büyükada’da göz altına alınması kaygı verici bir haber olarak görülmektedir. Türkiye’deki birçok gazetecinin, insan hakları savunucusunun ve muhalefete mensup isimlerin göz altına alınması, endişe verici bir eğilimin devamı niteliğindedir.

Türk yetkililerine, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması standartları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun bir şekilde ve masumiyet karinesini de bütünüyle gözeterek, hızlı bir şekilde atılı suçların ne olduğu konusuna açıklık getirmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Türk yetkilileriyle defalarca konuşulduğu üzere ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği de göz önünde bulundurularak, hukuk ile temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ciddi sorunların çözülmesi için olumlu adımların hızlı bir şekilde atılması gerekmektedir. İfade özgürlüğü ve toplanma hakkı, demokratik bir toplumun temel unsurlarını oluşturmaktadır.”