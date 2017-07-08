T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB'den Büyükada çağrısı

Çağrıda "Hukuk ile temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ciddi sorunların çözülmesi için hızla olumlu adımlar atılması gerektiği" belirtildi

08 Temmuz 2017 19:09

Avrupa Birliği, Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucuları için yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hukuk ile temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ciddi sorunların çözülmesi için hızla olumlu adımlar atılması gerektiği" belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Anlaşması standartları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğine vurgu yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Başta Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Başkanı İdil Eser olmak üzere, bir grup insan hakları savunucusunun ve AB’nin ve birçok üye ülkesinin uzun süredir görev yapmakta olan aracılarının Büyükada’da göz altına alınması kaygı verici bir haber olarak görülmektedir. Türkiye’deki birçok gazetecinin, insan hakları savunucusunun ve muhalefete mensup isimlerin göz altına alınması, endişe verici bir eğilimin devamı niteliğindedir.

Türk yetkililerine, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması standartları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun bir şekilde ve masumiyet karinesini de bütünüyle gözeterek, hızlı bir şekilde atılı suçların ne olduğu konusuna açıklık getirmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Türk yetkilileriyle defalarca konuşulduğu üzere ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği de göz önünde bulundurularak, hukuk ile temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ciddi sorunların çözülmesi için olumlu adımların hızlı bir şekilde atılması gerekmektedir. İfade özgürlüğü ve toplanma hakkı, demokratik bir toplumun temel unsurlarını oluşturmaktadır.”

 

ETİKETLER

Avrupa BirliğiBüyükadaçağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24