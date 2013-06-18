AB'den Barzani'ye ziyaret

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmede Irak'taki siyasi kriz ve Suriye'deki iç savaş ele alındı.

Bölgesel yönetim başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Ashton’a, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi veren Mesud Barzani, bölge halkının demokrasiyi, ilerlemeyi, güven ortamını, huzur ve barışı istediğini söyledi.

Halkın, kendisini şiddetten arındırmaya çalıştığını ifade eden Barzani, "Şu an içinde bulunduğumuz durum, barış ve birlikte yaşama talebimizin bir sonucudur" dedi.

Bölge barışı için çalıştıklarını söyleyen Barzani, Bağdat hükümetiyle yaşanan sorunlarda hiçbir zaman çatışma ortamından yana olmadıklarını belirtti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de yürüttükleri siyasetin hiçbir zaman Irak Anayasası'yla çelişmediğini dile getirdi. Neçirvan Barzani, "Biz, petrol ve enerji konusunda yasalarla çelişecek bir şey yapmadık. Irak’ın gelirleri, bütün ülke halkının ortak mülkü ve malıdır" şeklinde konuştu.

Suriye’de yaşanan iç savaşa da değinen Neçirvan Barzani, ülkede yaşanan insani durum ve mülteciler konusunda Ashton’a bilgi verdi ve Suriye konusunda AB'nin daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.



Ashton'dan diyalog çağrısı



Catherine Ashton da Kürt halkının geldiği seviyeyi takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Geçmişteki acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Aston, Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin bakanlarıyla geçtiğimiz günlerde Erbil’e yaptığı ziyaretin, Bağdat’la diyaloğa

işaret ettiğini, bunun bölgenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Suriyeli mültecilerinin misafir edilmesinden dolayı IKBY yönetimine teşekkür eden Ashton, AB nezdinde Suriyeli mültecilere daha fazla yardım gönderilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, dünkü görüşme ve temaslarının ardından Erbil'den ayrıldı.