AB'den bankalara 1 milyar 710 milyon euro para cezası

Avrupa Birliği, bankalararası faizleri manipüle ettikleri saptanan 6 uluslararası bankaya ceza yağdırdı. Bankalar yaklaşık 1 milyar 710 milyon euro para cezası ödeyecek.

AB Komisyonu, Libor skandalına karışan Avrupa Birliği ve ABD'deki önde gelen bankalara yaklaşık 1 milyar 710 milyon euro para cezası verdi. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, ceza öngörülen kurumlar arasında Deutsche Bank'ın yanı sıra İskoç Royal Bank of Scotland, Fransız Societe Generale ve Amerikan bankaları Citigroup, JPMorgan Chase, RP Martin de bulunuyor. Bankalar arasında en büyük ceza 725 milyon euro ile Deutsche Bank'a öngörüldü.

İngiliz Barclays ve İsviçreli UBS ise manipülasyonların aydınlatılmasına katkı sağladıkları gerekçesiyle para cezasından muaf tutuldu. AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Joaquin Almunia konuyla ilgili açıklamasında “Bugünkü karar, komisyonun malî sektördeki kartellerle mücadele etme ve cezalandırma kararlılığı içinde olduğu yönünde açık bir işarettir” diye konuştu.

Ceza alan bankaların Eurior, Libor, Tibor gibi farklı bankalar arası faizleri kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ettikleri belirtiliyor.

Libor (London Interbank Offered Rate): Londra’da bankalar arası piyasada borçlanmalarda ortaya çıkan faiz oranına verilen isimdir. Ancak burada ortaya çıkan faiz oranı sadece Londra’daki bankalar tarafından kullanılmamakta, birçok finansal işlemde Libor referans faiz oranı olarak kullanılmaktadır.