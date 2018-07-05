AB'den Avrupa Yatırım Bankası'nın İran'da faaliyetine onay

İstanbul, 5 Temmuz DHA) - Avrupa Birliği parlamenterleri, Avrupa Yatırım Bankası\'nın İran\'da iş yapmasına onay verdi.

Avrupa Yatırım Bankası\'na, ABD\'nin İran\'a yeniden yaptırım uygulamaya hazırlandığı ortamda verilen bu onay, AB\'nin İran ile iş bağlantılarını sürdüreceği yolundaki açıklamalarına da \"somut bir destek\" olarak kabul ediliyor.

Avrupalı parlamenterlerin kararı, AB\'nin uzun vadeli yatırım kolu olan ve kâr amacı gütmeyen Avrupa Yatırım Bankası\'na, İran\'da faaliyet gösterme zorunluluğu getirmese de, ABD piyasalarından kaynak sağlamasını da tehlikeye sokabilecek nitelikte bulunuyor.