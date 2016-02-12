AB'den Atina'ya üç aylık ültimatom

Avrupa Birliği ülkeleri, Yunanistan’dan yasadışı göç akınına karşı daha fazla önlem

almasını istiyor. Brüksel’de AB ülkelerinin temsilcilerinin katıldığı toplantında Avrupa

Birliği’nin dış sınırlarının korunması amacıyla 50 tavsiyenin sıralandığı bir liste kabul

edildi.

Atina hükümetine gönderilen listede Yunanistan’dan sınırlarındaki önlemleri artırması

ve eksikliklerini gidermesi isteniyor. Kararda, bunun yapılmaması halinde ise AB’nin

iki yıla kadar Schengen Bölgesi’nde sınır kontrollerinin önünü açacağı belirtiliyor.

Karara Yunanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan karşı oy kullandı.

Yunanistan’ın yeterli önlem alınmadığı vurgulanan belgede “Schengen Bölgesi’nin

işleyişi tamamen tehlikeye girmiştir ve acil önlem alınması gereklidir” ifadelerine yer

veriliyor.

Yoğun mülteci akını karşısında baskı altında olduğunu belirten Yunanlar da alınan

önlemlerde ağır eksiklikler olmadığı iddiasında.

Avrupa ülkeleri Yunanistan'ın

sığınmacıların kaydı için merkezler oluşturmasını,

sığınmacılara ilişkin verilerin toplanmasını ve daha iyi bir şekilde parmak izlerinin

alınmasını istiyor. Yunanistan'ın mayıs sonuna kadar bu önlemleri almaması halinde

Schengen Bölgesi'nin geleceği masaya yatırılacak.