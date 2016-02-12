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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Atina'ya üç aylık ültimatom

Mülteci akınını durdurmaya çalışan Avrupa Birliği, Yunanistan'a üç ay süre verdi.

12 Şubat 2016 18:12

Avrupa Birliği ülkeleri, Yunanistan’dan yasadışı göç akınına karşı daha fazla önlem
almasını istiyor. Brüksel’de AB ülkelerinin temsilcilerinin katıldığı toplantında Avrupa
Birliği’nin dış sınırlarının korunması amacıyla 50 tavsiyenin sıralandığı bir liste kabul
edildi.

Atina hükümetine gönderilen listede Yunanistan’dan sınırlarındaki önlemleri artırması
ve eksikliklerini gidermesi isteniyor. Kararda, bunun yapılmaması halinde ise AB’nin
iki yıla kadar Schengen Bölgesi’nde sınır kontrollerinin önünü açacağı belirtiliyor.
Karara Yunanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan karşı oy kullandı.

Yunanistan’ın yeterli önlem alınmadığı vurgulanan belgede “Schengen Bölgesi’nin
işleyişi tamamen tehlikeye girmiştir ve acil önlem alınması gereklidir” ifadelerine yer
veriliyor.

Yoğun mülteci akını karşısında baskı altında olduğunu belirten Yunanlar da alınan
önlemlerde ağır eksiklikler olmadığı iddiasında.

Avrupa ülkeleri Yunanistan'ın
sığınmacıların kaydı için merkezler oluşturmasını,
sığınmacılara ilişkin verilerin toplanmasını ve daha iyi bir şekilde parmak izlerinin
alınmasını istiyor. Yunanistan'ın mayıs sonuna kadar bu önlemleri almaması halinde
Schengen Bölgesi'nin geleceği masaya yatırılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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