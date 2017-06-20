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Dünya
Deutsche Welle

AB’den Ankara’ya mülteciler için 222 milyon euro

Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatı çerçevesinde Türk hükümetine doğrudan 222 milyon euro ödendiği belirtildi. Türk hükümeti AB mali yardımlarının ikinci büyük alıcısı oldu.

20 Haziran 2017 21:01

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geçen yıl imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türk hükümetine bugüne kadar doğrudan 222 milyon euro ödendiği belirtildi. AB Komisyonu verilerine göre bu para Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne aktarıldı.

Böylelikle, Türk hükümeti AB'nin mülteciler için mali yardım yaptığı kuruluşlar arasında ikinci sırada yer aldı. AB, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ise 310 milyon euro yardım yapmıştı.

Bild gazetesinde bugün yer alan haberde de, mutabakat çerçevesinde AB'nin yapacağı yardımın sivil toplum kuruluşları için öngörülmesine rağmen, Türk hükümetine doğrudan 222 milyon euro ödendiği belirtilmişti. Haberde, Türk hükümetinin mülteci mutabakatından bilinenden daha fazla yarar sağladığı iddia edilmişti.

Türk hükümetine ayrılan kaynak

Türkiye ile AB arasında geçen yıl mart ayında imzalanan mutakabatta, Türkiye'deki mültecilere yardım için AB'nin 3 milyar euro vermesi öngörülüyordu. Mutabakata göre, bu paranın sadece yardım kuruluşları aracılığı ile mültecilere aktarılması planlanmıştı. Ancak Brüksel, geçen yıl temmuz ayında bu konudaki uygulamayı değiştirdi. AB Komisyonu'ndan geçen yıl temmuz ayında yapılan açıklamada, "yapılan masrafların belgelenmesi karşılığında” Türk hükümetine ödeme yapılacağı belirtilmişti.

Türk hükümeti için toplam 660 milyon euro kaynak ayrıldı. Bu paranın 300'er milyon eurosu eğitim ve sağlık bakanlıkları, 60 milyon eurosu da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü için öngörüldü. AB, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'na 120 milyon euro aktardı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu paranın hedefinin "yaklaşık 2 milyon kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak olduğu” belirtildi.

Eğitim Bakanlığı'na ise "yaklaşık 500 bin Suriyeli çocuğun eğitim imkanlarından yararlanabilmesi için” 90 milyon euro ödendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ise Yunanistan'dan geri gönderilen mültecilerin bakımının sağlanması için 12 milyon euro ödeme yapıldı.

"Türkiye'nin bütçesi için değil”

Böylelikle, Türk hükümeti için toplam 222 milyon euro ödenmiş oldu. AB Komisyonu'nun bir sözcüsü bu paranın "Türkiye'nin bütçesi için ödenmediğini” vurgulayarak, bu kaynağın mültecilere ayrılacağını belirtti.

Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatı çerçevesinde öngörülen 3 milyar eurodan bugüne kadar toplam 811 milyon 400 bin euro ödendi. Gönderilen para çeşitli projelere aktarıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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