AB'den Amerikan yaptırımlarından kaçınmak için İran'la takas alışverişi planı

İran'la yaptığı ticaretin ABD'nin yaptırımlarından etkilenmemesinin yollarını arayan Avrupa Birliği (AB), takas yöntemine başvurmayı planlıyor.

İran'la nükleer anlaşmadan çekilip çok ağır yaptırımları aşama aşama yürürlüğe koyan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la iş yapacak müttefik ülkelerin şirketlerini de yaptırımla tehdit etmesi karşısında Avrupa Birliği (AB),çıkış yolu arıyor.

Almanya'nın ekonomi gazetesi Handelsblatt, AB'nin, Amerikan yaptırımlarından etkilenmeden İran'la ticaret yapmayı sürdürmenin yollarını aradığını yazdı.

Habere göre Alman hükümetinin katkısıyla Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı planda, 'İran ile yapılan ticaretin, küresel finans sisteminden ayrılması' öngörülüyor.

'Takas borsası' sistemine geçilmesini içeren taslak planda, 'sadece bu amaçla İran'a ve İran tarafından yapılan ödemelerin denkleştirileceği bir şirket kurulması' öneriliyor.

Amaç şöyle özetlendi:

''Bu şirket kanalıyla ticari bankaların ödeme sistemine ihtiyaç duymadan ya da ticari bankaların asgari katkısıyla İran ile AB şirketleri arasındaki para transferinin ABD yaptırımlarından etkilenmemesini sağlamak.''

Bankalararası takas merkezinin görevi, İran ile Avrupa şirketlerinin karşılıklı alacaklarını denkleştirmek olacak.

Örneğin İran, İspanya'ya petrol sattığında, bir Alman şirketi de İran'a makine teslim ettiğinde; İspanya'nın İran'a ödemesi gereken para, Alman makine imalatçısının alacağını kapatmakta kullanılabilecek.

Takas merkezinin Lüksemburg'un yasal mevzuatına göre kurulması ve bu ülkede faaliyet göstermesi düşünülüyor.

Handelsblatt, Avrupa Komisyonu'nun İran ile ticaretin sürdürülebilmesi için takas merkezi kurmaktan başka imkan bulunmadığı görüşünde olduğunu yazdı.

Geçen aylarda diğer yöntemler de değerlendirmeye alınmış, ancak hiçbiri uygun bulunmamıştı.