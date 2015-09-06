AB'den acil durum planı



Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre AB, Macaristan'dan 54 bin, Yunanistan'dan 50 bin 400 ve İtalya'dan da 15 bin 600 sığınmacının diğer AB ülkeleri arasında dağıtılmasını hedefliyor. AB Komisyonu, bunun için de bir acil durum planı hazırladı.

Gazetenin haberinde, planın Suriye, Eritre ve Afganistan'dan gelen sığınmacıları kapsadığı belirtildi. Bu ülkelerden yapılan iltica başvurularının yüzde 75'i kabul ediliyor. Haberde planın iki yıllık olduğu ve Komisyon'un sığınmacıları kabul eden ülkelere sığınmacı başına 6 bin euro ödeme yapacağı kaydediliyor.

En çok sığınmacı Almanya’ya

Welt am Sonntag gazetesinin AB Komisyonu'nun hesaplarına dayandırdığı haberine göre ise Almanya, bu formüle göre en fazla sığınmacıyı kabul eden AB ülkesi olacak. Plan uyarınca Almanya'nın Macaristan, Yunanistan ve İtalya'dan 31 bin 443 sığınmacı, Fransa'nın 24 bin 031 sığınmacı ve İspanya'nın ise 14 bin 921 sığınmacı kabul edeceği tahmin ediliyor. En az sığınmacıyı alacak ülkenin ise 133 kişiyle Malta olması planlanıyor.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre sadece AB temel değerleri çerçevesindeki belirli koşullar altında üye ülkeler bir yıl süreyle bu yükümlülükten muaf olabilecek. Ancak böyle bir durumda üye ülkelerin bu süre zarfında bir sığınmacı fonuna tazminat ödemesi gerekiyor. Komisyon bazı ülkelerin sadece Hristiyan sığınmacıları kabul edecekleri yönündeki açıklamaların ise "kabul edilemez" olduğuna vurgu yaptı.

AB Komisyon'unun ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki durumun yeniden kötüleşmesi ve sınırdaki AB ülkelerine buradan yeni bir sığınmacı akını yaşanması halinde ise bu ülkelerin diğer bölgelerden sığınmacı almamak için başvuru yapabileceklerine dikkat çektiği kaydedildi.