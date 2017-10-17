AB'den ABD'ye İran mesajı

AB üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanları AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı için Lüksemburg'da biraraya geldi. Dışişleri Bakanları toplantıda oy birliğiyle kabul ettikleri bildiride, İran'la sağlanan nükleer anlaşmanın iptal edilmemesi uyarısında bulundu. Bildiride anlaşmanın küresel güvenlik için taşıdığı önemin altı çizilerek, "Anlaşma İran'ın nükleer programının barışcıl amaçlara hizmet etmesini sağlıyor" denildi.

Açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) sekiz kez İran'ın anlaşmaya dair sorumluluklarını yerine getirdiğini onayladığı kaydedilerek, "AB ABD'den yükümlülüklerini yerine getirmesini ve başka bir adım atmadan önce ABD, partnerler ve bölgenin güvenliği için sonuçlarını düşünmesini talep ediyor" denildi.

Gabriel'in açıklaması

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Avrupa bu anlaşmadan yana. Bölgede nükleer bomba geliştirilmesi ya da askeri bir çatışma tehdidine dönülmesini istemiyor" dedi. Gabriel ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin böylesine anlaşmalara artık hiç kimsenin güven duymamasına yol açacağını, Kuzey Kore ya da başka ülkelerin de nükleer silah geliştireceğini belirtti.

AB'nin bu bildiriyle ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj verdiği belirtiliyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Kasım ayı başında Washington'a giderek, ABD'li yetkililerle İran konusunda görüşmeler yapacağını açıkladı.

Trump kararı Kongre'ye bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, beklentilerin tersine İran'la 2015'te varılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamamış ancak nükleer anlaşmayla ilgili kararı Kongre'ye bırakmıştı. Buna göre Kongre 60 gün içinde bir yol haritası belirleyecek. Tahran'a yönelik yeniden yaptırım uygulanması ya da uygulanmaması konusunda bir karar verilecek. Kongre yaptırımları yeniden başlatma kararı alırsa, bu ABD'nin anlaşmadan çekilmesi anlamına gelecek.

Nükleer anlaşma, 2015 yılında İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya ile Almanya arasında imzalandı. Anlaşma İran'ın nükleer programını dondurması karşılığında, ambargoların kısmen kaldırılmasını öngörüyor.

AFP/Reuters, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe