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Ekonomi

AB'den ABD'ye gümrük vergisinden "kalıcı muafiyet" çağrısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) – ABD’nin çelik ve alüminyum gümrük vergisinden geçici olarak muaf tutulan Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri, ABD’ye uygulamadan kalıcı olarak muaf olmak için çağrıda bulundular

23 Mart 2018 20:24

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) – ABD’nin çelik ve alüminyum gümrük vergisinden geçici olarak muaf tutulan Avrupa Birliği\'nin (AB) liderleri, ABD’ye uygulamadan kalıcı olarak muaf olmak için çağrıda bulundular.
ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerini çelik ve alüminyum gümrük vergisinden 40 günlüğüne muaf tutulmasını “başımıza dayanan bir silah” olarak değerlendiren Belçika Başbakanı Charles Michel, ayrıca bloğun çıkarlarını korumak için \"orantılı bir şekilde\" yanıt verme hakkına sahip olduklarını belirtti.
AB devlet başkanları Belçika’da düzenli olarak düzenlenen zirvede bir araya gelerek yayınladıkları ortak açıklamada, alınan önlemlerin ulusal güvenlik bağlamında meşrulaştırılamayacağını savundular. Liderlerin açıklamasında şöyle denildi:
“Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, ABD’nin çelik ve alüminyum gümrük vergisi uygulamasından üzüntü duyuyor. ABD\'deki sektör çapında koruma, aşırı kapasitenin gerçek sorunları için uygun olmayan bir çözümdür.
“Konsey, Komisyon’un Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile birlikte AB çıkarlarını ve haklarını gözetme ve ABD’nin önlemlerine uygun bir şekilde yanıt verebilmek için, konuyla ilgili atılan adımları tamamen destekliyor.”
AB üyesi 28 ülke adına müzakere eden ticaret komiseri Cecilia Malmstrom, Avrupalıların büyük ölçüde Çin dampingi suçlamalarıyla yöneltilen eylemlerle cezalandırılmak istemediklerini ve Washington ile Brüksel\'in işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Malmstorm konuyla ilgili, “AB ve ABD bu konuları işbirliğiyle çözmelidir. ABD ile aşırı kapasite gibi ortak endişe konusu olan ticari konularda bir diyalog yürütmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

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