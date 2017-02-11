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Deutsche Welle

AB'den ABD'ye: Bize karışmayın

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin Avrupa Birliği siyasetine karışmaması konusunda uyardı

11 Şubat 2017 01:49

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Washington temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "ABD'nin yeni yönetimi Almanya ya da Fransa'daki seçimleri etkilemeye çalışabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Federica Mogherini, ABD'yi AB siyasetine karışmaması konusunda uyardı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Biz ABD'nin politikalarına karışmıyoruz, Avrupalılar da Amerika'nın Avrupa siyasetine müdahale etmeyeceğine güveniyor" dedi.

Mogherini, "Şu an bir kaç ay öncesine kıyasla Avrupa'da güçlü bir birlik duygusu olduğunun altını çizdi. Yüksek Temsilci, "ABD'nin yeni yönetiminin, AB'nin sadece bir kurum değil, 28 üye devletten oluşan bir birlik olduğunu" göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattı.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ocak ayı sonunda Beyaz Saray'a yaptığı ziyarette, İngiltere'nin AB'den ayrılışını "harika bir olay" diye yorumlamıştı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bunun üzerine, Londra'nın AB'den ayrılmak için resmi başvuruyu henüz yapmadığını hatırlatmış ve 'İngiltere'nin bu yüzden en az iki yıl daha AB üyesi olarak kalacağını" söylemişti.

AB Yüksek Temsilci Mogherini, perşembe günü Washington'da ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Mogherini ziyareti kapsamında Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn ve Trump'ın damadı ve danışmanı da olan Jared Kushner ile görüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/MK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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