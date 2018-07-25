AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Washington'un Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getirmesi halinde, Komisyon'un ABD'den ithal edilen 20 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirerek misilleme yapmaya hazırlandığını söyledi.

Dünya'nın haberine göre, Malmstrom, İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarım iş bu noktaya gelmez ve bir çözüm bulabiliriz. Olmazsa AB Komisyonu birçok Amerikan malının oldukça uzun bir listesini hazırlıyor. Bu liste 20 milyar dolar civarında olacak" dedi.

Yatırımcılar bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında Washington'da yapılacak görüşmeyi izleyecek. Görüşmede ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergisiyle başlayan ticaret anlaşmazlığının ele alınması bekleniyor.