AB'den 7 milyar euroyu aşan 'iklim yardımı'

Avrupa Birliği, yoksul ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etmelerine yardımcı olma amacıyla oluşturulacak fona üç yılda 7 milyar 200 milyon euro yardım aktaracak.



İsveç Başbakanı, tüm AB üyesi ükelerin fona katkıda bulunacaklarını söyledi

Liderler, birliğin dün başlayıp bugün sona erecek zirvesinde, yoksul ülkelere 2012'ye kadar yılda 2 milyar 400 milyon euro yardım yapılması üzerinde anlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Birliği'nin böylece Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da süren Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde liderlik rolü üstlendiğini söyledi. Nicolas Sarkozy ayrıca, Avrupa Birliği'nin, küresel ısınmaya yol açtığı düşünülen sera gazı salımlarını 2020'ye dek 1990'a kıyasla yüzde 30 azaltma sözü verdiklerini belirtti. AB liderlerinin daha önce üzerinde anlaştıkları kesinti oranı yüzde 20'ydi.



Birlik üyesi 27 ülkenin liderleri, iki gün süren zorlu pazarlıklar sonrası, Uluslararası Küresel Isınma Fonu'na yapılacak katkı ve yeni sera gazı azaltma hedefi üzerinde fikir birliğine vardı.



Yardım, beklenenin üzerinde



Bugün Brüksel'de yapılan açıklama, Avrupa Birliği'nin yoksul ülkelere daha önce düşünülenden de fazla miktarda yardım yapacağı anlamına geliyor.



Zira daha önce birlik üyesi ülkelerin yoksul ülkelere üç yılda yaklaşık 6 milyar euro yardım yapması gündemdeydi.



Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun başkanı Jose Manuel Barroso da, İklim Zirvesi'nde, diğer ülkelerin de Avrupa Birliği üyeleri gibi anlaşma yolunda istekli olmalarını umduğunu söyledi.



Dönem Başkanı İsveç'in başbakanı Frederik Reinfeldt, birlik üyesi 27 ülkenin tümünün fona katkıda bulunacaklarını belirtti.



Fonun üçte birinden fazlası, İngiltere ve Fransa tarafından karşılanacak.



Yardım fonu anlaşma açısından önemli



Gelişmekte olan ülkeler için bir fon oluşturulması, Kopenhag'da süren Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin başarıyla sonuçlanması açısından hayati önemde görülüyor.



Bu sabah birlikte bir basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Kopenhag'da varılacak herhangi bir anlaşmanın mutlaka, gelişmekte olan ülkeler için bir yardım fonu oluşturulmasına yönelik bir hükmü de içermesi gerektiğini söylediler.



Liderler ayrıca İklim Zirvesi'nde açıklanacak herhangi bir anlaşmanın altı ay içinde yasal olarak bağlayıcı olması ve 2020'ye kadar tahmin edilebilir düzeyde ek fonlara yönelik hükümler içermesi gerektiğini vurguladılar.



Brüksel'deki muhabirimiz Oana Lungescu, Gordon Brown ve Nicolas Sarkozy'in, daha önce görülmemiş ölçüde bir birlik tablosu çizdiklerini, bunun da Avrupa ülkelerinin Kopenhag'da anlaşmaya varılmasına yönelik çabalarını hızlandıracağını belirtiyor.



192 ülkeden 15 bin delege hafta başından beri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da iklim değişikliğiyle mücadeleyi tartışıyor.



Hedef, iklim değişikliği ile mücadele için yeni bir küresel anlaşmanın çerçevesini oluşturmak. Hükümetlerin çoğunluğu, iklim değişikliğinin dünya için tehdit oluşturduğunda birleşiyor. İklim değişikliğine en çok, petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar neden oluyor. Değişikliğin etkilerini hafifletmek amacıyla atmosfere salınan sera gazlarını azaltmak için hedeflerin belirlenmesi gerek. Karbon salımları konusunda taraf ülkelerin sorumluluklarını belirleyen Kyoto Sözleşmesi'nin süresi 2012'de doluyor.