-AB'DEN "ASKERİ OPERASYON" SİNYALİ BRÜKSEL (A.A) - 24.02.2011 - Avrupa Birliği (AB), 6 bine yakın AB vatandaşının bulunduğu Libya'da insani durumun daha da kötüleşmesi halinde "askeri operasyon" yapabileceğini bildirdi. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, silahlı müdahale konusunda "Üzerinde çalıştığımız ihtimallerden birisi bu" dedi. Bu tür bir müdahalenin amacını açıklamaktan kaçınan yetkili, "Bir ihtiyat planı hazırladığımızda, bu, BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçireceğimiz anlamına gelmez" ifadesini kullandı. AB Komisyonu'nun insani yardım biriminin, "insani bir askeri operasyonda" ne tür sivil ve askeri kapasitenin kullanılabileceği konusunda üye ülkelerle danışmalarda bulunduğunu anlatan yetkili, henüz silahlı bir operasyon noktasının uzağında olduklarını ve ihtimaller üzerine hazırlık yaptıklarını kaydetti. AB Komisyonu'na göre, Libya'da olaylar başladığından bu yana 5 bin civarında AB vatandaşı ülkeyi terk etti. Hala Libya'da bulunan AB vatandaşlarının sayısı konusunda net bir rakam verilemiyor. -"LİBYA TÜM GAZETECİLERE AÇIK" Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'nın artık "tüm dünyadan" gazetecilere açık olduğunu belirtti. Libya ajansı Jana'ya göre, Seyfülislam, El Libia televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ülkeyi dünyanın her yerinden gazetecilere açtığımızı dünyaya ilan ediyoruz" dedi. Seyfülislam, göstericilerin üzerine hava saldırısı yapılmadığını yerinde görmek için gazeteciler ile diplomatların davet edildiğini de sözlerine ekledi. Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaym, ülkeye yasadışı yollardan giren gazetecilerin, "El Kaide işbirlikçisi ve kanun kaçağı sayılacağını" belirtmişti. Kaym, CNN, El Arabiya ve BBC'nin Arapça yayın yapan kanalından 3 ekibe izin verildiğini söylemişti. -VODAFONE'DAN ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ- Vodafone Türkiye, Libya'daki vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için SMS ile iletişim desteği sağlıyor. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Libya'daki tüm faturasız hat kullanan Vodafone abonelerine, yakınlarıyla mesajlaşabilmeleri için 50 lira yükleme yapılırken, faturalı hat kullanıcılarının gönderdikleri SMS'lerden ise ücret alınmıyor. Bölgedeki konsolosluk ve büyükelçiliklere ulaşmak isteyen abonelere de iletişim bilgilerini ileten Vodafone Türkiye, böylece bölgedeki tüm abonelerine destek sağlamayı hedefliyor. Vodafone geçtiğimiz günlerde Mısır'da yaşanan benzer gerilimler sırasında da Mısır'daki abonelerine yardım eli uzatmıştı.