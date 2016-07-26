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Dünya

AB'den 3 milyar Euro’luk fon için ilk adım

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas, 1.4 milyar Euro'yu tahsis edileceğini söyledi

26 Temmuz 2016 21:12

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sığınmacılar için 3 milyar Euro’luk fonu harekete geçirdiğini söyledi. Schinas, bunun yaklaşık 740 milyon Euro’sunun, hali hazırda tahsis edildiğini belirtti.

Schinas, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili AB'nin sözünü tutmadığı yönündeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.     

Sözcü, "AB Türkiye'deki sığınmacılar için 3 milyar Euro'luk fonu harekete geçirdi. Bunun yaklaşık 740 milyon Euro’su, halihazırda tahsis edildi" dedi.

AB Komisyonu'nun 1,4 milyar Euro'yu daha tahsis etmek üzere olduğunu ifade eden Schinas, böylece ay sonuna kadar toplam miktarın 2 milyar Euro'yu geçeceğini ifade etti.     

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Alman ARD kanalına yaptığı açıklamada, AB'nin Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar Euro'dan sembolik bir rakamı gönderildiğini söylemişti.

Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar Euro’luk yardıma 29 Kasım'da yapılan Türkiye-AB Zirvesi'nde karar verilmiş, 18 Mart'ta yapılan diğer bir zirvede de bu fonun kullanılmasının hızlandırılması ve 3 milyar Euro’luk ek fon kararı alınmıştı.  

 

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