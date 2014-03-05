AB'den 11 milyar euroluk yardım



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, çarşamba günü Brüksel'de bir açıklama yaptı. Barroso, AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya 11 milyar euroluk yardım yapacağını açıkladı. Bu meblağın, AB bütçesi ve Birliğin malî organizasyonlarından sağlanacağı belirtildi.

Barroso, yardımın perşembe günü toplanacak Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesine AB Komisyonu'nun bir katkısı niteliğinde olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Barroso ayrıca Birliğin Ukrayna'ya ticari kolaylıklar ve doğal gaz tedariği konusunda yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Barroso, Ukrayna'nın yeni yönetiminin tüm ülkeyi temsil edeceğini ve ülkede reformlar yapacağından hareket ettiklerini belirtti.

AB Komisyonu ayrıca 18 Ukrayna vatandaşının banka hesaplarını dondurmaya karar verdi.

AB, bu kişileri Kiev'deki gösteriler sırasında uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutuyor. Yaptırım uygulanan kişilerin isimleri perşembe günü açıklanacak.

Listede görevden ayrılan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve ailesinin bulunup bulunmadığı ise belirsizliğini koruyor.