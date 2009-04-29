AB’deki Türkler 600 bin kişiye iş sağlıyor

Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, AB'deki Türk girişimcilerin yaşadıkları ülkelerde 2020 yılına kadar 10 milyar Euro’luk yatırım yapmalarının öngörüldüğünü bildirdi.



Şen, halen 4 milyon 217 bin Türk'ün AB'ye üye 27 ülkede "göçmen" statüsünde yaşadığını, buna Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'daki Türk azınlık grupları da dahil edildiğinde, AB'de yaşamını sürdüren Türk kökenli kişilerin sayısının 5 milyon 200 bine yaklaştığını belirtti.



AB'nin 1997 yılında, o günkü sınırları içinde 62 bin Türk girişimcinin yaşadığını, 2008 yılında bu rakamın, yeni ülkelerin de katılmasıyla 131 bin 500'e ulaştığını belirten Şen, Türk girişimcilerinin bugüne kadar yaşadıkları ülkelerde yaptıkları yatırımların toplam değerinin 15 milyar avroyu bulduğunu bildirdi.



Şen, TAVAK olarak Türk girişimciler, yatırımları, yarattıkları istihdam, çalışma alanları ve gelecek öngörüleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalara göre Türk girişimcilerin özellikle yeni teknolojiye dönük yatırımlarının süreceğinin öngörüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:



"Tekstil, inşaat, gıda, turizm gibi birçok alanda yatırımı bulunan Türk girişimciler, yüzde 65'i Türk olmak üzere, 600 bine yakın kişiye iş veriyor. Bu rakam, 400 bin olan Lüksemburg nüfusunun 1,5 katıdır. Yani Türkler, şu anda AB ülkelerinde Lüksemburg'da yaşayanların 1,5 katı kişiye iş sağlıyor.



Türk girişimcilerin, kendi alanlarında ve yeni gelişmekte olan yeni alanlara yönelik yatırımları 2020 yılına kadar devam edecek. 2020 yılına kadar toplamda 10 milyar avroluk yatırım yapacak Türkler'in AB ülkelerindeki toplam yatırımı, bugüne kadarki yatırım tutarı da dikkate alındığında, 25 milyar avroya ulaşacak. Dolayısıyla şu anda AB'de 600 bin kişiye istihdam sağlayan Türk girişimciler, 2020 yılında 1 milyondan fazla kişiye iş verecek konumagelecek."



AB’li Türklerin nüfus artış oranı yüksek



Prof. Dr. Faruk Şen, bugünkü şartların sürmesi durumunda AB'de yaşayan Türk nüfusun 5 milyon 200 binden, 8 milyona ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, "AB'deki Türk nüfus artışı normallerin üzerinde. Almanya'da her yıl 65 bin Türk evleniyor. Almanlar'da nüfus artış oranı eksi 0,12 iken Türkler'de bu oran 0,84'ü buluyor. Bu artış Türk nüfus oranını da yükseltiyor" dedi.



Dünyayı derinden etkileyen krizin Türk girişimcilerin işlerine de yansıdığını ifade eden Şen, "Turizm ve tekstil sektöründe gerilemeler var. Şu anda Türk girişimcilerin ciro eksilmesi yüzde 15'in üzerinde oldu. Kriz bir süre daha etkisini sürdürecek ama önümüzdeki dönemde Türk girişimciler kaldıkları yerden devam edecek" diye konuştu.

