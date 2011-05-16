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Ekonomi

AB'DEKİ ENFLASYON YÜKSELİYOR BRÜKSEL (A.A)

16 Mayıs 2011 16:10

-AB'DEKİ ENFLASYON YÜKSELİYOR BRÜKSEL (A.A) - 16.05.2011 - AB'de mart ayında yüzde 3,1 düzeyindeki enflasyon oranı nisan ayında yüzde 3,2'ye tırmandı. AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre aynı dönemde 17 üyeli Avro Bölgesi'nin enflasyon oranı da yüzde 2,7'den 2,8'e çıktı. Nisan ayında AB üyeleri arasında enflasyon şampiyonu yüzde 8,4'le Romanya olurken yüzde 5,4'le Estonya, yüzde 4,4'le Macaristan ve Litvanya, yüzde 4,3'le Letonya, yüzde 4,1'le Polonya ve yüzde 4'le İngiltere, Portekiz ve Lüksemburg bu ülkeyi izledi. Enflasyon oranları Avro Bölgesi'nin büyük ekonomilerinden İspanya'da yüzde 3,5, İtalya'da yüzde 2,9, Almanya'da yüzde 2,7 ve Fransa'da yüzde 2,2 oldu. Avrodaki değerlenmenin ithalatı ucuzlaştırmasına rağmen enerji fiyatlarındaki artıştan beslenen enflasyon Avrupa Merkez Bankasının yüzde 2 seviyesinin altı olarak belirlediği hedefi hayli aşmış olsa da yani faiz artırımlarının Avro Bölgesi'ndeki borç krizini yaygınlaştırma ihtimalinden endişe ediliyor.

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