AB'de Yunanistan zirvesi



Yunanistan'ın borç krizinin görüşüldüğü toplantı, Başbakan Aleksis Tsipras'ın talebiyle yapıldı. Nakit darlığı içindeki Yunanistan, kalan kredi dilimlerinin daha erken bir tarihte serbest bırakılmasını istiyor. Euro Bölgesi ise bunun için Atina'nın nihai reform listesinin AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan Troyka tarafından onaylanmasını şart koşuyor.

Toplantıda Tsipras ile birlikte Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem ve AMB Başkanı Mario Draghi hazır bulundu.

Kredi için reform listesinin onaylanması şart

Almanya Başbakanı Merkel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın "önümüzdeki günlerde" ayrıntılı bir reform listesi sunma sözü verdiğini söyledi. Merkel, "Kalan kredi dilimleri ancak bu listenin onaylanmasıyla serbest bırakılacak" dedi.

Euro Bölgesi maliye bakanları 20 Şubat'ta, Yunanistan'ın mali programının 4 ay uzatılması konusunda anlaşmış, uzatma reform şartına bağlanmıştı.