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Ekonomi

AB'de Yunanistan bölünmesi

Avrupa Birliği ülkelerinden, Yunanistan'ın yaşadığı tarihi ekonomik krize müdahale konusunda ortak bir ses yükselmemekte.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Avrupa Birliği ülkelerinden, Yunanistan'ın yaşadığı tarihi ekonomik krize müdahale konusunda ortak bir ses yükselmemekte.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, bu hafta yapılacak olan ‘liderler zirvesi’nde Yunanistan’a yardım için bir karara varılması çağrısında bulundu.

Euronews'un haberine göre İspanya, İtalya ve Fransa da Euro Bölgesi ülkelerinin Atina için dayanışması gerektiği görüşünde.

Alman Başbakan Angela Merkel’in tutumu ise değişmedi. Merkel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek ile yaptığı bir görüşmenin ardından, ‘Perşembe ve Cuma günkü zirvede Yunanistan’a yardım konusunu gündeme almayacağız.’ dedi.

Birlik’in para birimi euro, Yunanistan’daki kriz nedeniyle kan kaybederken, Almanya’nın bu durumdan faydalandığını iddia edenler de yok değil.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangolos, ‘Yunan bonolarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle Alman ihracatçılarının ciddi paralar kazandığını’ söyledi.

Ayrıca, Alman başbakanın Mayıs’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde iç kamuoyunun sesine kulak vererek, Yunanistan’a yardıma yanaşmadığı öne sürülüyor.

Öte yandan, Yunanistan için IMF alternatifi de halen rafa kalkmadı. AB ülkeleri bu alternatife sıcak bakmazken, Euro Bölgesi Başkanı Jean Claude Junker ise bunun kabul edilebilir olduğunu belirtti.

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