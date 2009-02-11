AB'de 'uzun bacaklı stajyerlere dikkat' uyarısı

AB Komisyonu, AB kurumlarında çalışan tüm üst düzey memurlara ilettiği bir iç yazışmada, "giderek artan casusluk girişimlerine karşı dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.



AB Komisyonu sözcülerinden Valerie Rampi, basına yansıyan bu konuya ilişkin soruları yanıtlarken, "Mükemmel bir dünyada yaşadığımızı düşünecek kadar saf değiliz" dedi ve haberleri doğruladı.



Risk artıyor



"Casusluk riskleri her geçen gün artıyor" diyen sözcü, Belçika güvenlik ve istihbarat birimlerinin bu yöndeki uyarılarını da teyit etti.



AB'nin yürütme organı olan Komisyon, "hassas veri ve bilgileri korumak, personelin ve kurum mallarının da himaye edilmesi" gereği üzerinde durdu.



AB Komisyonunun iç yazışmasında, yöneticilerin, "lobicilere, stajyerlere, dışardan gelen uzmanlara ve gazetecilere karşı" tedbirli olmaları, bunların "gizli bilgi ve istihbarat arayışı içinde olabilecekleri" ifade ediliyor.



Sözcü, AB'de akredite olan gazetecilerin bu yazışmadaki genellemeden rahatsızlıklarını dile getirmeleri üzerine, sadece basın mensuplarının değil, "potansiyel casusların" hedef alınmasının söz konusu olduğunu anlattı. Sözcü, şakacı bir ifadeyle, "uzun bacaklı, güzel bir sarışın stajyerin" de söz konusu olabileceğini söyledi.

