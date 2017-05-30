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Dünya

AB'de ücretsiz internet dönemi başlıyor

Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini AB üstlenecek

30 Mayıs 2017 21:40

Avrupa Birliği (AB), belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) sağlanması için 120 milyon Euro kaynak ayrılması konusunda uzlaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP), AB Konseyi ve AB Komisyonu, üye ülkelerde belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlanan noktalar kurulması projesinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

 

Ücretsiz internet noktaları oluşturulacak

 

'AB için Wi-Fi' (WİFİ4EU) adlı projeye önümüzdeki 2 yıl için ayrılacak toplam 120 milyon euro kaynak, öncelikle internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlar için kullanılarak, halka ücretsiz kablosuz internet sağlanacak noktalar kurulacak.

 

Maliyeti AB üstlenecek

 

Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini AB üstlenecek. Bu desteklemeden faydalanan yerel unsurlar ise internet bağlantısını 3 yıl boyunca sürdürmekle yükümlü olacak.

Söz konusu projenin 2017 sonuna kadar başlatılması bekleniyor. Projeyle 8 bin Wi-Fi noktası kurulması öngörülüyor.

 

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