'AB'de Türkiye'yi istemiyoruz'

CSU Genel Başkan Yardımcısı Christian Schmidt, Almanya'da Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında müzakereleri devam eden koalisyon sözleşmesine Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini destekleyen bir ifadenin yer almasını engelleyeceklerini söyledi.

2005'ten bu yana Federal Savunma Bakanlığı'nda müsteşarlık görevinde bulunan Milletvekili Christian Schmidt, Düsseldorf'ta yayımlanan "Rheinische Post" gazetesine verdiği demecinde, "Türkiye, AB'ye üye olmak için gereken teorik olgunluktan çok uzaktadır ve öyle de kalacaktır. CSU bundan dolayı Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı çıkmaktadır" görüşünü savundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, "eşit olmayan şartları zorla denkleştirmeye çalışmaktan vazgeçilmedir" çağrısında bulunan Christian Schmidt, Türkiye'nin başta temel haklar ve azınlıkların korunması olmak üzere Avrupa değerlerinden uzaklaştığı görüşünü dile getirdi.

Türkiye'nin güneydoğusuna konuşlanan NATO'ya ait Patriot hava savunma sisteminin görev süresinin uzatılması talebine de değinen Schmidt, "Talebi anlayışla karşılıyoruz. Ancak buna karşılık Türkiye'nin Ortadoğu'daki anlaşmazlıkların çözümünde geçmişte olduğundan daha fazla yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz" dedi.