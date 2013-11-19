T24 LogoT24 Logo
Dünya

'AB'de Türkiye'yi istemiyoruz'

Alman Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine karşı olduğunu tekrarladı

19 Kasım 2013 15:28

CSU Genel Başkan Yardımcısı Christian Schmidt, Almanya'da Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında müzakereleri devam eden koalisyon sözleşmesine Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini destekleyen bir ifadenin yer almasını engelleyeceklerini söyledi.

2005'ten bu yana Federal Savunma Bakanlığı'nda müsteşarlık görevinde bulunan Milletvekili Christian Schmidt, Düsseldorf'ta yayımlanan "Rheinische Post" gazetesine verdiği demecinde, "Türkiye, AB'ye üye olmak için gereken teorik olgunluktan çok uzaktadır ve öyle de kalacaktır. CSU bundan dolayı Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı çıkmaktadır" görüşünü savundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, "eşit olmayan şartları zorla denkleştirmeye çalışmaktan vazgeçilmedir" çağrısında bulunan Christian Schmidt, Türkiye'nin başta temel haklar ve azınlıkların korunması olmak üzere Avrupa değerlerinden uzaklaştığı görüşünü dile getirdi.

Türkiye'nin güneydoğusuna konuşlanan NATO'ya ait Patriot hava savunma sisteminin görev süresinin uzatılması talebine de değinen Schmidt, "Talebi anlayışla karşılıyoruz. Ancak buna karşılık Türkiye'nin Ortadoğu'daki anlaşmazlıkların çözümünde geçmişte olduğundan daha fazla yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz" dedi.

ETİKETLER

avrupa birliğitürkiyeabalmanyachristian schmidtdüsseldorf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24