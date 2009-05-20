AB’de Türkiye’deki kadın sünneti konuşuldu!

NTV’nin haberine göre; "Töre cinayetini durduramayan Türkiye'ye, AB'ye giremeyeceği bildirildi mi?", "Kızların sünnet edilmediğini kesin bir şekilde kanıtlayamayan Türkiye'ye AB'ye giremeyeceği bildirildi mi?" soruları, Avrupa Parlamentosu’nda soruldu.Türkiye’deki töre, Avrupa Birliği’nde gündeme geldi. Avrupa Parlamentosu'nun marjinal bir grubunun İngiliz parlamenteri Robert Kilroy-Silk, yazılı soru önergesi vererek yukarıdaki soruları yöneltti; bunları cevaplamak da AB Komiseri Olli Rehn’e düştü.Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Rehn, Türkiye'nin uygulamada, kadın hakları dahil temel haklarla ilgili kurallara riayet edilmesini sağlamak zorunda olduğunu söyledi.Rehn, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nce garanti altına alınan hak ve özgürlüklere tam saygı sağlamaya yönelik olarak, gerekli bütün önlemleri alması gerektiğini ifade etti. Rehn, Türk yetkililerin bu yönde çalıştığını da dile getirdi.İngilitere'nin AB'den ayrılması gerektiğini düşünen Kilroy-Silk'in, 4-7 haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri arifesinde provokatif sorular yönelttiği ve bunun haftada 20 soruyu bulduğu kaydedildi. Avrupa Komisyonu üyeleri, yasal süre içerisinde bu sorulara yanıt vermek zorunda.Avrupa Komisyonu'nda, kadın sünneti ile ilgili doğrudan müktesebatın bulunmadığı, bu nedenle parlamento seçimleri öncesi böyle bir sorunun gelmesi 'ilginç' olarak yorumlandı. Kilroy-Silk'in, bu boşluktan yararlanarak töre kapsamında sadece Türkiye ile değil, AB dışında yer alan başka ülkelerle ilgili olarak da benzer sorular sorduğu ifade edildi.