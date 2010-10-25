-AB'DE SIRBİSTAN ÜYELİĞİ TARTIŞMASI LÜKSEMBOURG (A.A) - 25.10.2010 - AB dışişleri bakanları, Sırbistan'ın 22 Aralık 2009 tarihinde yaptığı üyelik başvurusunu değerlendirmek üzere toplandı. Diplomatik kaynaklar, Lahey'deki Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi tarafından Bosnalı Müslümanlara soykırım suçundan aranan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç ile binlerce Hırvat sivilin katliamından aranan Goran Hadziç'i tutuklamamasına rağmen Sırbistan'daki AB yanlısı hükümeti cesaretlendirmek isteyen dışişleri bakanlarının bu ülkeye AB üyelik yolunu koşullu olarak açacağını belirtiyor. AB içinde savaş suçlusu zanlılarını yakalamadan Sırbistan'a üyelik yolunun açılmasına en güçlü itiraz Hollanda'dan geliyor. AB dışişleri bakanlarının Sırbistan'ın üyelik başvurusunu onaylarken AB yolunda yeni adımların aranan savaş suçlularının yakalanması sürecinde ilerleme sağlanmasına bağlı olduğunu vurgulayan ortak bir deklarasyon yayımlayarak Hollanda'yı ikna edebilecekleri belirtiliyor. AB, Kosova'nın bağımsızlığına karşı çıkan Sırbistan'ın BM Güvenlik Konseyine Kosova'nın nihai statüsü hakkında görüşmelerin sürdürülmesi talebiyle sunduğu bir öneriyi geçen ay geri çekerek Kosova'nın nihai statüsüne ilişkin yasal süreci sona erdirmesini memnuniyetle karşılamıştı. Sırbistan'ın üyelik başvurusunun onaylanması halinde AB Komisyonu bu ülke hakkında detaylı bir rapor hazırlamakla görevlendirilecek. Komisyonun olumlu görüş bildirmesi halinde Sırbistan'ın en erken Aralık 2011'de aday ülke statüsü kazanması bekleniyor.