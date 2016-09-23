AB'de Mısır endişesi



Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar arasında yola çıkış noktası olarak Mısır'ı seçenlerin sayısı artıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Mısır'dan Avrupa'ya sığınmacı hareketinin önümüzdeki dönemde büyük ölçüde artabileceği uyarısında bulunarak, Türkiye ile 18 Mart'ta imzalanan mutabakat benzeri bir anlaşmanın Mısır ile de yapılması gerektiğini belirtti.

Alman Süddeutsche Zeitung'a konuşan Schulz, bu adımın atılmak zorunda olduğunu belirterek, sığınmacıların korunması ve insan kaçakçılarıyla mücadelenin, yapılacak mutabakatta ön planda yer alması gerektiğini kaydetti.

AP Başkanı, AB ile Türkiye arasında yürürlükteki mutabakatın, 'kendi ilkelerinden vazgeçmeden bu tür bir işbirliğinin mümkün olduğunu' gösterdiğini belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye ile yürürlükteki mutabakatın Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkeleri ile benzer anlaşmalar için örnek oluşturduğunu ifade etmişti.

Haberde Mısır'ın Libya'dan sonra sığınmacıların Akdeniz'den Avrupa'ya doğru yola çıktığı ikinci ülke konumuna yükseldiğine dikkat çekildi. Akdeniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyenlerin çoğunluğunu Eritre, Sudan, Nijerya ve diğer Sahra Altı Afrika ülkelerinin vatandaşları oluşturuyor. Ancak yedi ila on gün süren tehlikeli yolculuğu göze alarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışanlar arasında Mısırlıların sayısının giderek arttığına da dikkat çekiliyor.

Son olarak Mısır açıklarında çarşamba günü batan teknede 50'nin üzerinde sığınmacı hayatını kaybetmişti.