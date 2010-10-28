-AB'DE MALİ DİSİPLİN ZİRVESİ BRÜKSEL (A.A) - 28.10.2010 - AB devlet ve hükümet başkanları, küresel krizle birlikte AB'de çift haneli rakamlara ulaşan bütçe açıklarına karşı alınacak önlemleri görüşmek için toplandı. 2 gün sürecek zirve öncesinde Alman-Fransız ekseninin, AB'nin yıllarca süren çetrefilli müzakerelerle kabul ettiği yeni anayasası Lizbon Anlaşması'nda değişiklik istemesi tartışmaları alevlendirdi. Lizbon Anlaşması'nda yapılacak değişiklikle bütçe açığını makul bir sürede AB'nin belirlediği yüzde 3 sınırının altına indirmeyen üye ülkelerin oy haklarını kaybetmesini öngören Alman-Fransız önerisine, Yunanistan ve İrlanda başta olmak üzere Avro Bölgesi'nin bütçe açığı rekortmenlerinden itiraz geldi. AB'de Maastrich ekonomi kriterlerine göre, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH)oranının yüzde 3 ve toplam kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 60 seviyesinin altında olması gerekirken, buna uymayan ülkelere otomatik yaptırımlar öngörülmemesi populist hükümetleri cesaretlendiriyor. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, bütçe kurallarına uymayanlara karşı mevcut yaptırımların güçlendirilebileceğini, fakat oy hakkı mahrumiyetine karşı olduklarını vurguladı. İrlanda Başbakanı Brian Cowen de zirveden, bütçe kurallarını ihlal edenlerin oy hakkını kaybetmesi yönünde bir karar çıkmasını beklemediğini belirtti. AB içinde derin görüş ayrılığı yaratan Lizbon Anlaşması'nda değişiklik önerisine, İskandinav ülkeleri dışında destek gelmesi beklenmiyor. Eurostat'ın verilerine göre AB'de 2009 yılı bütçe açıkları İrlanda'da yüzde 14,4, İngiltere'de yüzde 11,4, İspanya'da yüzde 11,1, Letonya'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,3, Litvanya'da yüzde 9,2, Romanya'da yüzde 8,6, Slovakya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,5, Polonya'da yüzde 7,2, Belçika ve Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 6, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da yüzde 5,8, Hollanda'da yüzde 5,4, İtalya'da yüzde 5,3, Bulgaristan'da yüzde 4,7, Macaristan'da yüzde 4,4, Malta'da yüzde 3,8 ve Avusturya'da yüzde 3,5 ile AB limitinin üzerinde bulunuyor. Yunanistan'ın 2009 yılı için yüzde 13,6 olarak duyurduğu bütçe açığı rakamına güvenmeyen Eurostat'ın, halen sürdürdüğü incelemelerin ardından yüzde 14'ün üzerinde bir rakam açıklaması bekleniyor.