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Ekonomi

AB'de liderlik eksikliği var PARİS (A.A)

02 Kasım 2011 13:01

-AB'de liderlik eksikliği var PARİS (A.A) - 02.11.2011 - Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (IFRI) görevli araştırmacı Dorothee Schmid, ''Avro bölgesi borç krizinin altında ciddi bir liderlik eksikliği yattığını'' ve ''karar mekanizmalarındaki zafiyetin sorunların etkili bir şekilde giderilmesini önlediğini'' söyledi. Cannes'de düzenlenecek G-20 zirvesi öncesi konu ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Schmid, ''AB, devletler birliği olarak, ülkelerin tek bir sesle hareket etmesi için kuruldu. Avro para birimi, hem ekonomik açıdan etkili olmak, hem de Avrupa'nın federalist bir yapıya kavuşmasını hızlandırmak için oluşturuldu'' dedi. Federalist yapıya kavuşma konusunda istenilen başarının yakalanamadığını ifade eden Schmid, AB içinde en önemli sorunlardan birisini karar mekanizmasının oluşturduğunu ve önemli kararlarda mutlaka büyük devletlerden Fransa ve Almanya'nın konsensüsünün arandığını vurguladı. ''İki ülkenin siyasi, ekonomik ve ve sosyal farklılıklarının ve farklı çıkarlarının  ortak karar alma durumunda ciddi sorunlar yarattığını" belirten Schmid, bununla birlikte iki ülkenin uzlaşmaya vardığında diğer ülkeleri de memnun edecek bir çözümün doğrudan ortaya çıktığına dikkat çekti. Schmid, bir çok ülkenin, bir konuda anlaşmasının karar mekanizmasını yavaşlatığına değinerek, AB kurumsal yapısının oldukça karışık olmasının da ayrı bir zafiyet teşkil ettiğini söyledi. Fransız uzman, ''bu  durumun, siyasetçilerin, başta kriz anında olmak üzere piyasalardaki değişiklikleri yeteri kadar hızlı bir şekilde izlemelerini de engellediği'' yorumunu yaptı. Özellikle kriz anında piyasaların ve borsanın ciddi bir yönetim arayışı ihtiyacı içine girdiğini kaydeden Schmid, bu yüzden en ufak siyasi açıklamanın hemen borsaların üzerinde etki yaptığını hatırlattı. AB'nin dünya ekonomisinin en önemli motorunu teşkil ettiğini kaydeden Schmid, bu krize çözüm bulmanın diğer ülkeleri de yakından ilgilendirdiğini vurguladı ve son olarak Çin'in Avrupa Finansal İstikrar Fonu'na (EFSF) dahil olması isteğinin bunun en önemli göstergesi olduğu ifade etti.

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